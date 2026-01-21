Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
21. 1. 2026,
21.11

Osveženo pred

24 minut

odbojka Alpacem Kanal CEV

Sreda, 21. 1. 2026, 21.11

24 minut

Pokal Cev, 3. krog, prva tekma

Kanalci so se dobro upirali turškemu velikanu, ki pa ni dopustil presenečenja

Avtorji:
Sportal, STA

Alpacem Kanal | Kanalci so se dobro upirali favoriziranemu Fenerbahčeju. | Foto CEV

Kanalci so se dobro upirali favoriziranemu Fenerbahčeju.

Foto: CEV

Odbojkarji Alpacem Kanala so na prvi tekmi tretjega kroga pokala CEV na domačem terenu z 1:3 (22, -19, -23, -19) izgubili s turškim velikanom Fenerbahčejem.

Nik Mujanović
Sportal V Ljubljano prihaja močno slovensko orožje, ki ga bo treba ustaviti: "Zanima nas le zmaga"

Odbojkarji Alpacem Kanala so pred glasnimi domačimi navijači nudili odlični odpor zvezdniški zasedbi Fenerbahčeja, a hrabra predstava ni bilo dovolj za presenečenje. Varovanci Gregorja Jerončiča so dobili prvi niz, bili skoraj polovico drugega povsem enakovredni, v končnici izgubili tretjega, v četrtem pa je bila tako kot v drugem ena serija zaporednih točk turških igralcev dovolj za zmago.

Uvodni niz so slovenski podprvaki dobili s 25:22, statistični podatki podatki so kazali še na večjo premoč, kot kaže rezultat. Zvezdnike, francoska reprezentanta Earvin Ngapetha in Barthelemyja Chinenyezeja, Poljak Fabiana Drzyzgo, turško-bosanska brata Adisa in Mirzo Lagumdžijo, in kubanskega organizatorja igre Julia Gomeza, ki je lani uspešno igral za Calcit, so domači povsem zasenčili, to pa predvsem zaradi odličnega servisa in tudi zanesljive igre v napadu.

Tudi v drugem nizu so Slovenci dobro začeli, a na žalost navijačev so imeli sredi niza manjšo krizo na sprejemu, ki se je izkazala za odločilno, turška ekipa je z delnim izidom 7:1 ušla na 16:10. Primorci so sicer spet ujeli ritem, toda približati se niso mogli, so pa z enakovrednim bojem nadaljevali v tretjem. Tega je odločila šele končnica, na 22. točki sta bili ekipi še izenačeni, nato pa so gostitelji storili dve napaki, kar je bilo usodno.

Odločilni trenutki četrtega niza so se zgodili po izidu 6:7, ko je bil na servisu še en turški reprezentant bosanskega rodu Mert Matić, tudi po njegovi zaslugi so Turki osvojili šest zaporednih točk, prednost pa zanesljivo držali do konca.

V domači ekipi sta se s 17 točkami izkazala Jaka Sešek, dosegel je tudi dva asa in tri bloke, ter Vid Ranc, pri Fenerbahčeju je bil s 16 najučinkovitejši Adis Lagumdžija.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Istanbulu.

Pokal Cev, 3. krog, 1. tekma:

Sreda, 21. januar
Alpacem Kanal Fenerbahče 1:3 (22, -19, -23, -19).

* Športna dvorana Kanal, gledalcev 950, sodnika: Adamczyk (Poljska), Cinatl (Češka).
* Alpacem Kanal: A. Mugerli, Fink 7 (2 asa), Vinkovič 11 (3 ase), Jerončič 7 (1 blok), Lavrič, Vinčić 1 (1 as), Godnič, Stojanović, Okroglič, Sešek 17 (2 asa, 3 bloke), Konjedic, Ranc 17 (1 as).
* Fenerbahče: Gürbüz, Chinenyeze 10 (1 as, 4 bloke), Matić 2, M. Lugumdžija, Subasi, Ngapeth 14 (1 blok), Kurtuluš, Drzyzga 3 (1 blok), A. Lagumdžija 16 (2 bloka), Gülmezoglu 8 (1 blok), Marttila, Cengiz, Dengin, Gomez 2 (2 asa).

