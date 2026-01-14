Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
14. 1. 2026,
21.15

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Krka Panvita Pomgrad Alpacem Kanal ACH Volley pokal Slovenije odbojka

Sreda, 14. 1. 2026, 21.15

5 minut

Odbojkarski pokal Slovenije, polfinale (m)

ACH Volley ni dopustil presenečenja, velik preobrat Panvite

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
ACH Volley | ACH Volley je vlogo favorita opravičil v Kanalu. | Foto ACH Volley Ljubljana

ACH Volley je vlogo favorita opravičil v Kanalu.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Znana sta finalist odbojkarskega pokala Slovenije. Branilec lovorike ACH Volley ni dopustil presenečenja, kjer je zmagal z 0:3 (-18, -20, -13), precej bolj napeto je bilo v Murski Soboti, kjer so gostitelji proti Krki izgubljali z 0:2, nato pa priredili velik preobrat in napredovali s 3:2 (-20, -20, 20, 16, -7). Finale bo 31. januarja v Dvorani Zlatorog.

Alpacem Kanal
Sportal Kamničanom drama v Kanalu, ACH Volley ostaja stoodstoten

Državni prvaki so letos v prvenstvu že gostovali v Kanalu in se dobro namučili za zmago 3:2. A takrat so igrali brez vseh okrepitev, tokrat pa trener Igor Kolaković ni tvegal. V igro je z izjemo ne povsem zdravega kapetana Tineta Urnauta takoj na igrišče poslal vse razpoložljive moči.

Domači so po dveh asih Dina Vinkovića sicer na začetku povedli s 5:2, toda favoriti so s servisi Tončka Šterna znali odgovoriti. S šestimi zaporednimi točkami so prišli v prednost, ki so jo sicer takoj zapravili, toda njihov drugi nalet je zdržal dlje, težav z osvojitvijo niza niso imeli.

Domači so se nato še držali, do polovice drugega niza, nato pa je ljubljanska ekipa povsem zagospodarila na igrišču, v tretjem nizu je tekmecem dovolila le 13 točk.

Štern je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Alen Pajenk je v statistiko vpisal 11 točk in štiri bloke. Pri domačih je Jaka Sešek dosegel deset točk, Rok Jerončič se je izkazal s štirimi asi.

Odbojkarji Panvite Pomgrad so napredovali po preobratu. | Foto: Simon Vesel/MOK Krka Odbojkarji Panvite Pomgrad so napredovali po preobratu. Foto: Simon Vesel/MOK Krka

Druga polfinalna tekma je bila precej bolj izenačena. V prvih dveh nizih so bili bolj razpoloženi Novomeščani, nato pa so se razigrali gostitelji. V tretjem nizu so zanesljivo vodili od začetka do konca, v četrtem so si odločilno prednost priigrali s petimi zaporednimi točkami po izidu 10:10 in servisih Urbana Drvariča, tudi v "tie breaku" pa so takoj ušli in ga mirno pripeljali do konca.

Sani Adžović in Stefan Mirković sta pri zmagovalcih dosegla 18 točk, pri Krki jih je 14 dosegel Danijel Koncilja.

Pokal Slovenije, polfinale:

Sreda, 14. januar
Alpacem Kanal : ACH Volley* 0:3 (-18, -20, -13)
Panvita Pomgrad* : Krka     3:2 (-20, -20, 20, 16, 7)

*ekipa je napredovala

ACH Volley - Ziraat
Sportal Brez presenečenja v Tivoliju: ACH Volley priznal premoč turškemu velikanu
Krka Panvita Pomgrad Alpacem Kanal ACH Volley pokal Slovenije odbojka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.