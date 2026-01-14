ACH Volley ni dopustil presenečenja, velik preobrat Panvite

Znana sta finalist odbojkarskega pokala Slovenije. Branilec lovorike ACH Volley ni dopustil presenečenja, kjer je zmagal z 0:3 (-18, -20, -13), precej bolj napeto je bilo v Murski Soboti, kjer so gostitelji proti Krki izgubljali z 0:2, nato pa priredili velik preobrat in napredovali s 3:2 (-20, -20, 20, 16, -7). Finale bo 31. januarja v Dvorani Zlatorog.

Državni prvaki so letos v prvenstvu že gostovali v Kanalu in se dobro namučili za zmago 3:2. A takrat so igrali brez vseh okrepitev, tokrat pa trener Igor Kolaković ni tvegal. V igro je z izjemo ne povsem zdravega kapetana Tineta Urnauta takoj na igrišče poslal vse razpoložljive moči.

Domači so po dveh asih Dina Vinkovića sicer na začetku povedli s 5:2, toda favoriti so s servisi Tončka Šterna znali odgovoriti. S šestimi zaporednimi točkami so prišli v prednost, ki so jo sicer takoj zapravili, toda njihov drugi nalet je zdržal dlje, težav z osvojitvijo niza niso imeli.

Domači so se nato še držali, do polovice drugega niza, nato pa je ljubljanska ekipa povsem zagospodarila na igrišču, v tretjem nizu je tekmecem dovolila le 13 točk.

Štern je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Alen Pajenk je v statistiko vpisal 11 točk in štiri bloke. Pri domačih je Jaka Sešek dosegel deset točk, Rok Jerončič se je izkazal s štirimi asi.

Odbojkarji Panvite Pomgrad so napredovali po preobratu. Foto: Simon Vesel/MOK Krka

Druga polfinalna tekma je bila precej bolj izenačena. V prvih dveh nizih so bili bolj razpoloženi Novomeščani, nato pa so se razigrali gostitelji. V tretjem nizu so zanesljivo vodili od začetka do konca, v četrtem so si odločilno prednost priigrali s petimi zaporednimi točkami po izidu 10:10 in servisih Urbana Drvariča, tudi v "tie breaku" pa so takoj ušli in ga mirno pripeljali do konca.

Sani Adžović in Stefan Mirković sta pri zmagovalcih dosegla 18 točk, pri Krki jih je 14 dosegel Danijel Koncilja.