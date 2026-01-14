Katastrofalen debi Arbeloe na klopi Reala, ki ga je izločil drugoligaš

Španske nogometne zelenice so sredi tedna rezervirane za tekme osmine finala pokalnega tekmovanja. Izmed največjih favoritov za osvojitev lovorike se je kot prvi v torek predstavil Atletico Madrid. Simeonejeva četa je na gostovanju izločila drugoligaša Deportivo v La Coruni (1:0). Jan Oblak, to je že tradicija v pokalu, je počival na klopi, branil pa je Argentinec Juan Musso. Real Madrid je v sredo doživel pravo katastrofo ob trenerskem debiju Alvara Arbeloe, ki je nasledil Xabija Alonsa. Beli balet je izgubil z 2:3 pri drugoligašu Albaceteju in končal pokalno pot. Napredovala sta še Alaves in Betis. Barcelono, ki je v nedeljo v Savdski Arabiji na spektakularni predstavi ugnala bele baletnike in ubranila superpokalni naslov, bo pot v četrtek ponesla v Santander k Racingu.

Španski pokal, osmina finala:

Sreda, 14. januar:

Španski drugoligaš Albacete je v osmini finala španskega pokala presenetil Real Madrid, na trenerski klopi katerega je neuspešno debitiral Alvaro Arbeloa, ki je na gostovanju pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev, a kljub vsemu ni pričakoval takšnega razpleta.

Domače je v 42. minuti v vodstvo popeljal Javi Villar, a je mladi Franco Mastantuono poskrbel, da sta šli moštvi na odmor izenačeni (1:1). Jefte Betancor je v 82. minuti zadel za drugo vodstvo Albaceteja, a so tudi tega favorizirani gostje uspeli izničiti, v sodnikovem dodatku je izenačil Gonzalo Garcia. Nato pa 94. minuta in še drugi gol Betancorja, ki je postavil končnih 3:2 za zmago in napredovanje trenutno 17. moštva španske druge lige.

Nogometaši Albaceteja so izločili madridski Real. Foto: Guliverimage

Oblak sedel na klopi in zaploskal Griezmannu

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je z Atleticom osvojil že številne lovorike, še vedno pa čaka na prvo pokalno lovoriko. Nova priložnost se mu nasmiha v tej sezoni, v kateri so se rdeče-beli že uvrstili med najboljših osem. Trener Diego Simeone je v osmini finala ostal dosleden tradiciji in 33-letnemu Škofjeločanu ponudil počitek, med vratnici pa postavil 31-letnega rojaka Juana Mussa.

Jan Oblak v tej sezoni še ni branil na tekmah španskega pokala. Foto: Guliverimage

Oblak je prejšnji teden branil za Atletico na polfinalni tekmi španskega superpokala proti Realu (1:2), pred kratkim pa je prejel še eno priznanje, saj je bila njegova čudežna obramba s tekme proti Gironi nagrajena kot najboljša v decembru. Takrat je z neverjetnim refleksom ubranil strel Axela Witsela in si prislužil priznanje LaLiga EA Sports. To je že drugo tovrstno priznanje Oblaka v tej sezoni, prejel ga je tudi oktobra. V torek je stiskal pesti za soigralce s klopi za rezervne igralce, v dobro voljo pa ga je spravil Antoine Griezmann. V 61. minuti je dosegel edini zadetek na srečanju. Atletico je bil močnejši tekmec, v prvem polčasu je dvakrat zatresel okvir vrat, nato pa si z zadetkom izkušenega Francoza, ki je v v svoji karieri v španskem pokalu dosegel že 28 golov, priboril napredovanje med najboljših osem.

Ko se je Oblak leta 2014 pridružil Atleticu, je Deportivo iz La Corune še spadal med špansko elito. Štiri leta pozneje je zdrsnil v nižje lige, se spopadal s finančnimi težavami, zdaj pa se postavlja na noge in se želi prek druge lige vrniti na pota stare slave. Atletico je pri Deportivu gostoval prvič po 4. novembru 2017. Tudi takrat je zmagal z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je prispeval Ganec Thomas Partey.

Atletico je na Riazorju gostoval prvič po letu 2017. Foto: Getty Images

Deportivo sicer spada med španske klubske velikane zadnjih desetletij. Po letu 1984 so naslov španskega prvaka osvojili le Barcelona, Real, Atletico Madrid, Valencia in … Deportivo.

Raspadori se vrača v Italijo, Gallagher pa Anglijo

Conor Gallagher se vrača v London, a ne k Chelseaju. Foto: Guliverimage Na gostovanje v La Coruni se nista odpravila Giacomo Raspadori in Conor Gallagher. Italijan bo v kratkem sklenil dogovor z Atalanto in se vrnil na Apeninski polotok. Atleticu bi pri tem po poročanju španskih medijev pripadla odškodnina, višja od 20 milijonov evrov.

Anglež se seli k Tottenhamu, Atletico pa bo bogatejši za vsaj 40 milijonov evrov. Dvoboj z Deportivom je zaradi poškodbe preskočil tudi kapetan Koke.

Španski pokal, osmina finala:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar: