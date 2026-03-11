Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
12.48

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Jan Hörl

Sreda, 11. 3. 2026, 12.48

44 minut

Konec sezone

Jan Hörl zaradi zdravstvenih težav predčasno končal sezono

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Jan Hörl | Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl je predčasno končal sezono. | Foto Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl je predčasno končal sezono.

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl, ki je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji skupaj s Stephanom Embacherjem osvojil naslov na superekipni tekmi, je predčasno končal sezono. Kot je 27-letnik sporočil na Instagramu, bo zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnje postaje ta konec tedna v Oslu, Vikersundu in finale sezone v Planici.

"Težave s hrbtom me mučijo že preveč časa. Zato se osredotočam na to, da dolgoročno s terapijami obvladam svoje zdravje," je zapisal Hörl, ki je na zadnji novoletni turneji zasedel drugo mesto za slovenskim dobitnikom zlatega orla, Domnom Prevcem.

Zaradi težav s hrbtom je Salzburžan, ki je trenutno tretji najboljši Avstrijec v svetovnem pokalu za Danielom Tschofenigom in Embacherjem, že konec februarja izpustil domačo tekmo svetovnega pokala v poletih na Kulmu.

V Oslu bosta v soboto in nedeljo po dve posamični tekmi za moške in ženske.

Preberite še:

Igor Medved
Sportal Afera v Predazzu terjala davek: Slovenec ostal brez službe
Lahti, Domen Prevc, Anže Lanišek
Sportal Avstrijsko zmagoslavje, Prevc in Lanišek druga, tudi Finca na stopničkah
skakalci, mladinci
Sportal Velik uspeh mladih skakalcev
smučarski skoki Jan Hörl
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.