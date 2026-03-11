Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
11. 3. 2026,
12.51

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Divača Koper preiskava policija Kombi otrok ugrabitev

Sreda, 11. 3. 2026, 12.51

36 minut

V Divači naj bi skušali ugrabiti otroka

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Policisti vsako takšno prijavo obravnavajo skrajno resno, staršem pa svetujejo, naj se z otroki pogovorijo, kako naj se obnašajo v stiku z neznanimi osebami.  | Foto Shutterstock

Policisti vsako takšno prijavo obravnavajo skrajno resno, staršem pa svetujejo, naj se z otroki pogovorijo, kako naj se obnašajo v stiku z neznanimi osebami. 

Foto: Shutterstock

V torek naj bi trije neznani zamaskiranci skušali v Divači ugrabiti otroka s kombijem, a jim je ta ušel. Po navedbah policije poteka preiskava in naj bi si že ogledali teren, poroča Dnevnik.

Domnevno so trije neznanci skušali ugrabiti šolarja četrtega razreda, ki naj bi ga napadli med sprehodom s psom in ga strpali v kombi, otroku pa naj bi nekako uspelo pobegniti.

Policisti naj bi si že ogledali kraj dogodka in preverili posnetke kamer z bližnjih hiš.

"Potrjujemo, da preiskujemo sum poskusa ugrabitve v Divači. Kriminalisti in policisti intenzivno preiskujejo vse okoliščine. Policisti obravnavajo vsako takšno prijavo izjemno resno in preverijo prav vse okoliščine," so za Dnevnik potrdili na Policijski upravi Koper.

Igor Komarov
Novice Na Baliju našli odrezano glavo sina ukrajinskega tajkuna
Češka policija, policija
Novice Češko pretresa grozljiva ugrabitev dečka: iz vikend hiše so slišali krike

Divača Koper preiskava policija Kombi otrok ugrabitev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.