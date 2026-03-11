V Divači naj bi skušali ugrabiti otroka

V torek naj bi trije neznani zamaskiranci skušali v Divači ugrabiti otroka s kombijem, a jim je ta ušel. Po navedbah policije poteka preiskava in naj bi si že ogledali teren, poroča Dnevnik.

Domnevno so trije neznanci skušali ugrabiti šolarja četrtega razreda, ki naj bi ga napadli med sprehodom s psom in ga strpali v kombi, otroku pa naj bi nekako uspelo pobegniti.

Policisti naj bi si že ogledali kraj dogodka in preverili posnetke kamer z bližnjih hiš.

"Potrjujemo, da preiskujemo sum poskusa ugrabitve v Divači. Kriminalisti in policisti intenzivno preiskujejo vse okoliščine. Policisti obravnavajo vsako takšno prijavo izjemno resno in preverijo prav vse okoliščine," so za Dnevnik potrdili na Policijski upravi Koper.