Češko pretresa grozljiva ugrabitev dečka: iz vikend hiše so slišali krike

Češko pretres grozljiva ugrabitev 12-letnega dečka, ki so ga ugrabili na poti v šolo. Rešili so ga po štirih dneh, potem ko so iz vikend hiše slišali krike. Ugrabitve je osumljen družinski znanec, grozi mu do 16 let zapora.

Dvanajstletnega dečka Marka iz Halenkovic pri Zlínu na Češkem so v nedeljo po štirih dneh intenzivnega iskanja, ki je postalo glavna novica po vsej državi, našli živega. Policija je aretirala 25-letnega moškega, ki ga je zadrževal v eni od koč v bližnji Žlutavi, približno sedem kilometrov od mesta, kjer so dečka nazadnje videli, poroča češki CNN.

Osumljenec ni v sorodu z dečkom, vendar je živel v istem mestu, družini pa sta se dobro poznali. Dečkova mati naj bi poznala tudi družino osumljenca, zlasti njegovo mater.

Pri iskanju sodelovali policisti, gasilci, droni in prostovoljci

Dečka so v četrtek zjutraj prijavili kot pogrešanega, potem ko se ni pojavil na avtobusu, s katerim bi se moral peljati v šolo v Zlínu. Takoj se je začelo obsežno iskanje, v katerem so sodelovali policisti, gasilci, droni in številni prostovoljci. Našli so ga v nedeljo popoldne v vikend naselju, potem ko so lokalni prebivalci slišali otroški krik in poklicali policijo.

Priče so povedale, da je bil deček v popolnem šoku, ko so ga potegnili iz vikend hiše. Reševalno vozilo ga je takoj odpeljalo na preglede v bolnišnico, kjer je trenutno še na opazovanju. Po neuradnih informacijah bi ga lahko kmalu izpustili domov, policijska preiskava pa se nadaljuje.

Preiskava še vedno poteka

Policija je 25-letnika uradno osumila ne le ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti, temveč tudi poskusa umora. Zaradi teže kaznivega dejanja je tožilstvo zahtevalo pripor, in če se mu dokaže krivda, mu grozi do 16 let zapora. Preiskava motivov in okoliščin dečkovega pridržanja še vedno poteka.

Dečkova mama se je na družbenih omrežjih zahvalila vsem, ki so sodelovali pri iskanju. "Hvala vsem policistom, reševalcem in prostovoljcem. Vsi ste prispevali k temu, da so mojega sina našli živega in zdravega," je zapisala.

Tudi lokalni prebivalci so izrazili olajšanje in hvaležnost ter poudarili profesionalnost policije in predanost prostovoljcev.