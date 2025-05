Na eni od ulic v prestolnici Francije se je danes v jutranjih urah zgodil poskus ugrabitve hčerke in vnukinje kriptobogataša in direktorja enega od pariških kriptopodjetij. Trem zamaskiranim neznancem, ki so v bel kombi poskusili nasilno strpati mamo otroka, so dejanje preprečili njen oče, mimoidoči in moški, ki jih je odgnal z gasilnim aparatom.

34-letna ženska, ki so jo na ulici Rue Pache danes zjutraj ob približno 8.20 napadli trije zamaskirani neznanci in jo poskusili zvleči v bel kombi, je bila v družbi svoje dvoletne hčerke, ki je bila po navedbah pariške policije prav tako tarča ugrabitve, je poročal francoski časnik Le Parisien.

Namero jim je najprej preprečil njen oče, ki je svojo hčer poskusil zavarovati pred napadalci in ob tem dobil več udarcev, nato pa še dva mimoidoča in moški, ki je pritekel iz bližnje zgradbe in v rokah držal gasilni aparat.

Zamaskirani neznanci – najmanj eden je bil oborožen s strelnim orožjem, ki mu je med poskusom ugrabitve padlo na tla - so nato pobegnili.

Storilci so pobegnili pred moškim, ki je v rokah držal gasilni aparat. Foto: Posnetek zaslona

Kje je bila v času dogodka dveletna hči ženske, ki naj bi jo storilci prav tako poskusili ugrabiti, v videoposnetku ni razvidno, se je pa po navedbah časnika izognila ugrabitvi.

Oče 34-letnice, po poročanju Le Parisiena kriptotajkun in direktor ene od platform za vlaganje v kriptovalute, je bil v dogodku poškodovan, tik pred koncem videoposnetka pa se je zgrudil na pločnik.

Odrezali so mu prst in ga poslali sinu milijonarju



Današnji dogodek v Parizu sledi valu podobnih incidentov. V Franciji so v začetku maja rešili očeta kriptomilijonarja, ki so ga neznanci ugrabili sredi belega dne, od sina pa so nato zahtevali od pet do sedem milijonov evrov odkupnine. Da mislijo resno, so pokazali tako, da so očetu odrezali enega od prstov in ga poslali sinu.



Januarja letos sta bila tarči ugrabitve kriminalcev tudi David Balland, soustanovitelj francoskega kriptopodjetja Ledger, in njegova žena. Storilci so ju odpeljali na različni lokaciji, Ballandu pa so prav tako hudo poškodovali roko. Francosko tožilstvo je v povezavi z njuno ugrabitvijo obtožnico vložilo proti kar devetim posameznikom.