Šokanten prizor v Šiški: trije na enega, nato odjeknili streli #video

Po družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek incidenta iz ljubljanske Šiške, na katerem je razvidno, kako so trije mlajši moški pretepali in brcali osebo, ki je ležala na tleh. Nato je na kraj dogajanja s strelnim orožjem v roki pritekel tretji moški in pištolo podal prejemniku udarcev, ki se je zapodil za bežečo trojico in proti njej sprožil tudi najmanj en strel.

Glede na besede, ki so bile izrečene med akterji v videoposnetku, in neuradne informacije, ki krožijo po družbenih omrežjih TikTok in Facebook, naj bi moški, ki je ležal na tleh, pred dogodkom v enem od ljubljanskih lokalov fizično obračunal z mamo udeleženca pretepa v beli majici.

Videoposnetek dogodka:

Trojica ga je nato poiskala in se nanj spravila z udarci in brcami, nato pa pobegnila, ko jim je s strelnim orožjem zagrozil tretji moški. Domnevno je šlo za osebo, ki jo je prejemnik udarcev poznal, saj je od njega takoj vzel pištolo in stekel za tremi mladeniči, ki so ga pred tem pretepali.

Moški, ki je ležal na tleh, naj bi pretepel mamo mladeniča v beli majici. Foto: TikTok / Nepridiprav / Posnetek zaslona

Proti njim je sprožil tudi en strel. V bližini je bilo takrat več mimoidočih oziroma opazovalcev fizičnega obračuna.

Trenutek, ko je na prizorišče pritekel moški s strelnim orožjem (levo), in trenutek, ko je žrtev pretepa proti trojici, ki ga je brcala in udarjala, sprožila strel (desno). Foto: TikTok / Nepridiprav / Posnetek zaslona

Na policijo smo poslali vprašanje, ali so zaradi nasilnega dogodka in streljanja v Ljubljani že prejeli prijavo ali več njih. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.