I. H., STA

Umik izdelka Kneipp negovalni gel za prhanje Lebensfreude

Umik izdelka Kneipp negovalni gel za prhanje Lebensfreude

Podjetje Mueller je iz prodaje umaknilo izdelek Kneipp negovalni gel za prhanje Lebensfreude 200 ml nemškega proizvajalca Kneipp Werke. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi prisotnosti bakterij, saj obstaja nevarnost okužbe za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi pljučnimi boleznimi.

EAN izdelka je 4008233114781, sporne šarže pa so 2506917, 2506918, 2506919.

Čas prodaje je bil od 6. avgusta 2025 do danes.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

bakterija Lebensfreude umik iz prodaje
