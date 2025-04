Stanje vode se po fekalnem onesnaženju interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa izboljšuje, saj so analizni podatki bistveno boljši. Preverjanje vzroka onesnaženja še vedno poteka, z vrsto strokovnjakov, tudi zunanjih, pa so določili najverjetnejši vzrok, a ga še ne morejo potrditi, so za STA sporočili iz Mercatorja, ki upravlja objekt.

Sporočili so še, da sodelujejo z vsemi nadzornimi in strokovnimi institucijami in da bodo po potrebi uvedli dodatne ukrepe. "Ob koncu tedna bomo izvedli še nekaj priporočenih ukrepov in verjamemo, da bo voda v kratkem neoporečna," so zapisali.

Dodali so, da ima onesnaženje vode tudi poslovno škodo, ki pa je v tem trenutku manj pomembna.

"Naš cilj je, da čim prej zagotovimo varno delovno in nakupovalno okolje," so dodali. Odškodninskega zahtevka doslej še niso prejeli. Foto: Bojan Puhek

Zbolelo skoraj 600 ljudi

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa so za STA sporočili, da so danes opravili epidemiološko preiskavo pri devetih, v četrtek pa pri 25 osebah. NIJZ je danes po ponovnem pregledu popravil število anketiranih, skupno so zaradi onesnažene vode obravnavali 580 obolelih.

Na spletni strani so zapisali, da je bilo med klicatelji tudi nekaj posameznikov, ki so se okužili po stiku z obolelo osebo znotraj družine. V primeru hujših ali dolgotrajnejših zdravstvenih težav na NIJZ svetujejo, da se oboleli obrnejo na zdravstveno službo.

Odkrili bakterijo E. coli

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, ki jo upravlja Mercator, so pred dnevi pri osebju zaznali prebavne težave. Vzorčenje vode na pipi v stavbi Maximarketa, ki ga je opravilo komunalno podjetje Voka Snaga, je prejšnji teden pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E. coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja.

Foto: Bojan Puhek