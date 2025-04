Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je v ponedeljek opravil dezinfekcijo sistema, po kateri so ponovno vzeli vzorce v v objektu Maximarketa v Ljubljani, so danes pojasnili za STA. Rezultati analize še vedno kažejo na fekalno onesnaženje v določenih odvzetih vzorcih, vendar v bistveno manjših koncentracijah, kot v vzorcih pred tem, so navedli.

Ne najdejo vzroka

Vzroki onesnaženja še niso znani, so še navedli na NLZOH. To so za STA potrdili tudi v Mercatorju. "Vzroka za onesnaženje nam žal kljub vsem naporom v zadnjih dneh še ni uspelo ugotoviti oziroma potrditi, zelo intenzivno pa ga iščemo," so pojasnili. Navedli so še, da trenutno stanje še ni neoporečno, zato še naprej veljajo uvedeni ukrepi.

Ponovne inšpekcijske preglede je v obratih Maximarketa, ki so priključeni na isti vodni vir, danes opravila tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na upravi so ugotovili, da so trije obrati zaprti, in sicer Kavarna in slaščičarna Maxi, Moji štruklji Maxi ter Čokoladni atelje Dobnik, medtem ko živilska trgovina Maximarket posluje v omejenem obsegu.

Stanje še naprej spremlja tudi epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki od dne objave obvestila beleži povečano število klicev, povezanih z okužbami. Danes do 15. ure so zabeležili skupno 484 klicev oseb, ki so poročale o prebavnih težavah, povezanih z onesnaženo vodo.

"Hujšega poteka bolezni epidemiološka služba ni zaznala. Dve osebi od anketiranih sta bili krajši čas hospitalizirani," so pojasnili za STA. Telefonska številka 01 586 39 31, na kateri NIJZ daje nadaljnja navodila v okviru epidemiološkega poizvedovanje, bo prav tako delovala še v sredo in četrtek od 9. do. 15. ure.

Nujna rehidracija

Ob tem na NIJZ poudarjajo, da je pri zdravljenju črevesnih nalezljivih bolezni najpomembnejše nadomeščanje izgubljene tekočine in soli. Svetujejo, da bolnik zaužije najmanj od dva do tri litre tekočine, dodatno pa še tekočino, ki jo izgubi zaradi driske, bruhanja, potenja. Pri hujših primerih, zlasti dehidraciji, je potrebna infuzijska terapija. Večina ljudi sicer brez zapletov okreva v nekaj dneh, so pojasnili.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, ki jo upravlja Mercator, so pred dnevi pri osebju zaznali prebavne težave. Zaradi slabosti je bilo v zadnjih dneh po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Po mnenju Zelenih Slovenije je onesnaženje vode v prostorih Maximarketa "jasen pokazatelj, kako ranljiv je naš vodni sistem – in kako tvegana je nadaljnja gradnja kanala C0 nad ključnim vodnim virom za več kot 300 tisoč ljudi". "Današnji incidenti so lahko le predokus prihodnosti, če se gradnja kanala C0 ne ustavi," so zapisali v sporočilu za javnost. Že več let namreč opozarjajo na okoljske, pravne in varnostne spornosti omenjenega projekta. Med drugim zahtevajo, da se izvede neodvisna strokovna presoja vplivov na okolje, da se zaščiti vodni vir in da se "končno ustavi projekt, ki ogroža zdravje ljudi".