Širi se nevarni virus, ponekod uvajajo ukrepe iz časa covida-19 #video

"Virusna vročinska bolezen tropskega pasu, čikungunja, se nevarno širi po svetui," so pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) opozorili že konec julija, ko so kot najbolj problematično izpostavili kitajsko pokrajino Guangdong. Tam so po poročanju BBC oblasti potrdile že več kot sedem tisoč primerov okužbe, zaradi česar uvajajo stroge ukrepe kot v času pandemije covida-19.

Čikungunja, ki jo prenašajo komarji, je pogosta predvsem v tropskih in subtropskih regijah Afrike, jugovzhodne Azije in delih Amerike.

V kitajski provinci Guangdong so od julija poročali o več kot 7.000 primerih tega virusa, največ v mestu Fošan, kjer bolnike hospitalizirajo, bolniške postelje pa obdajajo mreže proti komarjem. Bolnišnico lahko zapustijo šele po negativnem testu na okužbo oziroma po koncu tedenskega bivanja v bolnišnici.

Tigrasti komar Foto: Guliverimage Virus se širi s pikom okuženega komarja. Bolezen navadno ni smrtonosna, povzroča pa vročino ter hude bolečine v sklepih in mišicah, ki lahko trajajo še več let. Bolezen običajno izzveni po od enem do dveh tednih, vendar WHO pravi, da ima do 40 odstotkov bolnikov lahko težave še mesece ali leta po okužbi. Čeprav so izbruhi čikungunje na Kitajskem redki, so pogosti v južni in jugovzhodni Aziji ter delih Afrike.

Panika, ker virus ni splošno znan

Poleg Fošana o okužbah poročajo še iz najmanj 12 drugih mest v južni provinci Guangdong. Samo v zadnjem tednu so potrdili skoraj 3.000 novih primerov.

V ponedeljek so o prvem primeru okužbe poročali iz Hongkonga, 12-letni deček je po potovanju v Fošan julija dobil vročino, izpuščaj in bolečine v sklepih.

Oblasti navajajo, da so bili vsi do zdaj prijavljeni primeri blagi, saj so 95 odstotkov bolnikov odpustili v sedmih dneh. Kljub temu so primeri povzročili nekaj panike, saj virus v državi ni splošno znan.

Strogi ukrepi za zajezitev okužb

V Guangdongu so za zaustavitev širjenja bolezni sprejeli odločne ukrepe. Tiste s simptomi so pozvali, naj obiščejo najbližjo bolnišnico za testiranje, vsem prebivalcem pa naročili, naj odstranijo stoječo vodo iz svojih domov, na primer iz cvetličnih lončkov, kavnih avtomatov ali rezervnih steklenic, in jih opozorili na globo okoli 1.200 evrov.

Prav tako so znanstveniki izpustili tako imenovane "slonje komarje", plenilce manjših komarjev, kar pa je sprožilo številne razprave na družbenih omrežjih, saj bolezen ni nalezljiva med ljudmi.

🚨 CHINA IS BACK IN LOCKDOWN - THIS TIME, IT’S MOSQUITOES



- 7,000+ infected with chikungunya, a rare mosquito virus.

- Entire districts in Guangdong sealed off.

- Patients isolated in mosquito-proof quarantine beds.

- Drones, fines, chemical sprays: full COVID-style crackdown.… pic.twitter.com/xHoqk5m8iN — HustleBitch (@HustleBitch_) August 5, 2025

Epidemija pred dvajsetimi leti

Svet je v letih 2004 in 2005 prizadela epidemija čikungunje, ki se je iz majhnih otoških držav v Indijskem oceanu hitro razširila in prizadela pol milijona ljudi. Pri WHO so pojasnili, da podoben vzorec kot v tistem času opažajo od začetka letošnjega leta.

Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji še nikoli ni bilo avtohtono okuženih primerov, so pa zaznali nekaj primerov okužb pri potnikih, ki so zboleli pred prihodom v Slovenijo ali zelo kmalu po vrnitvi iz tropskih krajev. Obstaja možnost, da se čikungunja po vnosu v Slovenijo v omejenem obsegu razširi z okužene osebe na lokalne komarje in prek komarjev na prebivalce v bližnji okolici.

Strokovnjaki kot mogoče preventivne ukrepe med drugim priporočajo odstranitev potencialnih gojišč za ličinke komarjev, kot so cvetlični lončki s stoječo vodo, ali pa ubijanje komarjev s kemičnimi sredstvi. Svetujejo tudi nošenje daljših oblačil, ki pokrijejo čim več kože in tako ščitijo pred piki komarjev.

Poleti 2007 je bil na severu Italije prvi večji izbruh čikungunje v državi z zmernim podnebjem. Bolezen je v Italijo prinesel mednarodni potnik, ki je prispel iz Indije, kjer je zbolel. Foto: Guliverimage