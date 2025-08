Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje v Sloveniji so lani prek ene izmed štirih največjih mednarodnih spletnih platform prejeli skoraj 452 tisoč rezervacij, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Turisti so po podatkih statističnega urada v njih ustvarili nekaj manj kot štiri milijone prenočitev oziroma za 14 odstotkov več kot leta 2023.

Veliko večino (90 odstotkov) vseh opravljenih rezervacij prek rezervacijskih platform Airbnb, Booking, Expedia Group in Tripadvisor so lani opravili tujci. Na podlagi teh so ustvarili skoraj 3,7 milijona prenočitev ali 93 odstotkov vseh prenočitev, kar je podoben delež kot leta 2023, so danes sporočili s statističnega urada.

Dnevno so tovrstne nastanitve prejele v povprečju 1.200 rezervacij, z eno je bilo ustvarjenih povprečno 8,8 prenočitve, skupno pa je bilo na ta način ustvarjenih 10.800 prenočitev na dan, še kaže eksperimentalna statistika.

Po uradni letni nastanitveni statistiki, v kateri so že upoštevani tudi podatki o prenočitvah, ustvarjenih na podlagi omenjenih rezervacij, so turisti v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje lani ustvarili 6,1 milijona prenočitev.

Naraščanje rezervacij prek spletnih platform

Skoraj dve tretjini (65 odstotkov) jih je bilo torej urejenih z rezervacijami prek omenjenih štirih platform, kar je za sedem odstotnih točk več kot leto prej.

Kot v preteklih letih je bilo lani največ rezervacij nastanitev za kratkotrajno bivanje prek spletnih platform opravljenih julija in avgusta, ko je tudi sicer ustvarjenih največ turističnih prenočitev. V tem obdobju je bilo opravljenih skoraj 177 tisoč rezervacij, na podlagi teh pa ustvarjenih 1,8 milijona prenočitev ali 45 odstotkov vseh tovrstnih prenočitev v lanskem letu. V primerjavi z letom 2023 je bilo v poletni sezoni ustvarjenih za 13 odstotkov več tovrstnih prenočitev.

Nemški gostje v ospredju

Foto: Shutterstock Na podlagi rezervacij prek spletnih platform so največ prenočitev lani znova ustvarili turisti iz Nemčije; nekaj več kot 642 tisoč prenočitev ali 17 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov v teh nastanitvah, urejenih prek spletnih platform. Glede na predlansko leto gre za 13-odstotno rast.

Domači turisti so opravili skoraj 43.400 tovrstnih rezervacij, kar je 11 odstotkov več. Na podlagi teh so ustvarili 278.500 prenočitev oziroma šest odstotkov več.

Turisti so največji delež prenočitev, urejenih z rezervacijami prek spletnih platform, lani ustvarili v gorenjski statistični regiji – nekaj več kot 1,2 milijona ali 31 odstotkov vseh. To je bilo za 11 odstotkov več kot v letu 2023.

Po deležu prenočitev sta ji, podobno kot predlani, sledili osrednjeslovenska (24 odstotkov) in obalno-kraška regija (21 odstotkov). V letni primerjavi je bilo v prvi tovrstnih prenočitev za 19 odstotkov več, v drugi pa za 13 odstotkov več.

Gorenjska 2024: skoraj dva milijona prenočitev

Po uradni letni nastanitveni statistiki so turisti lani v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje v gorenjski statistični regiji ustvarili skoraj 1,9 milijona prenočitev. Dve tretjini (66 odstotkov) jih je bilo torej urejenih z rezervacijami prek spletnih platform. V osrednjeslovenski statistični regiji je bil ta delež 99-odstoten, v obalno-kraški pa 69-odstoten.

V Ljubljani je bilo v nastanitvah za kratkotrajno bivanje na podlagi rezervacij prek spletnih platform lani ustvarjenih nekaj več kot 846 tisoč prenočitev ali 17 odstotkov več kot leto prej. To je predstavljalo 89 odstotkov tovrstnih prenočitev v osrednjeslovenski statistični regiji oziroma odstotno točko manj kot v preteklih letih.

Julij in avgust – udarna meseca

V vseh državah EU in EFTA je bilo lani največ prenočitev v nastanitvah za kratkotrajno bivanje, ustvarjenih na podlagi rezervacij prek spletnih platform, izvedenih v juliju in avgustu. Delež tovrstnih prenočitev, opravljenih v teh dveh mesecih, je bil največji na Hrvaškem (58 odstotkov vseh lanskih tovrstnih prenočitev v tej državi).

Sledile so Slovenija (45 odstotkov) ter Švedska in Grčija (v vsaki po 44 odstotkov). Izjema je bila Finska, kjer je bilo največ tovrstnih prenočitev ustvarjenih v juliju in decembru.

Slovenija je bila tudi ena izmed šestih držav, v katerih so tuji turisti ustvarili več kot 90 odstotkov vseh tovrstnih prenočitev. Lani je bil ta delež v Lihtenštajnu 98-odstoten, na Malti in Islandiji 96-odstoten, na Hrvaškem 94-odstoten, v Sloveniji in Luksemburgu pa 93-odstoten. Na ravni celotne EU je bil povprečni delež tovrstnih prenočitev tujih turistov 62-odstoten.

Med evropskimi mesti je bilo največ tovrstnih prenočitev ustvarjenih v Parizu (23 milijonov), Rimu (skoraj 16 milijonov), Barceloni (12 milijonov), Madridu (skoraj 12 milijonov) in Lizboni (11 milijonov).