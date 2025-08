Slovenska gospodarska družba žrtev prevarantov: ostali brez več tisoč evrov

Policisti so konec tedna na Goriškem in v Ajdovščini obravnavali dve spletni prevari. Slovenska gospodarska družba je več deset tisoč evrov nakazala prevarantom, ki so se na aplikaciji WhatsApp izdajali za gospodarsko družbo iz tujine. Več deset tisoč evrov je izgubil tudi oškodovanec, ki je verjel, da denar nakazuje mednarodni odvetniški družbi.