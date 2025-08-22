V Trstu izsledili krivca za žaljiva napisa na slovenskem konzulatu

Italijanski policisti so izsledili storilca, ki je v začetku avgusta na vhod slovenskega konzulata v Trstu nalepil žaljiva napisa, so v četrtek za Primorski dnevnik potrdili na tržaškem policijskem uradu. Osumljenca so identificirali s pomočjo nadzornih kamer, več informacij bodo predvidoma predstavili danes.

Na tabli ob vhodu generalnega konzulata Slovenije v Trstu se je 5. avgusta pojavil plakat, na katerem je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev). Dan pozneje se je pojavil nespodoben napis v podobnem slogu "Consolato della corruzione" (Konzulat korupcije).

Foto: FB/Il Piccolo Kot danes piše Primorski dnevnik, so jim na policiji potrdili, da so preiskovalci identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih nadzornih kamer.

Napisa sta sprožila niz obsodb. Da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo, je menila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Obsodbam sta se pridružila tudi predsednik italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.