Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
22. 8. 2025,
10.09

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
policija osumljenec Slovenija konzulat Trst Italija

Petek, 22. 8. 2025, 10.09

1 ura, 30 minut

V Trstu izsledili krivca za žaljiva napisa na slovenskem konzulatu

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Italijanska policija | ​​​​​​​Kot danes piše Primorski dnevnik, so jim na policiji potrdili, da so preiskovalci identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih nadzornih kamer. | Foto Reuters

​​​​​​​Kot danes piše Primorski dnevnik, so jim na policiji potrdili, da so preiskovalci identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih nadzornih kamer.

Foto: Reuters

Italijanski policisti so izsledili storilca, ki je v začetku avgusta na vhod slovenskega konzulata v Trstu nalepil žaljiva napisa, so v četrtek za Primorski dnevnik potrdili na tržaškem policijskem uradu. Osumljenca so identificirali s pomočjo nadzornih kamer, več informacij bodo predvidoma predstavili danes.

Na tabli ob vhodu generalnega konzulata Slovenije v Trstu se je 5. avgusta pojavil plakat, na katerem je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev). Dan pozneje se je pojavil nespodoben napis v podobnem slogu "Consolato della corruzione" (Konzulat korupcije).

Konzulat | Foto: FB/Il Piccolo Foto: FB/Il Piccolo Kot danes piše Primorski dnevnik, so jim na policiji potrdili, da so preiskovalci identificirali osebo, odgovorno za oskrunitev, s pomočjo posnetkov tamkajšnjih nadzornih kamer.

Napisa sta sprožila niz obsodb. Da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo, je menila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Obsodbam sta se pridružila tudi predsednik italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Matej Arčon
Novice Minister Arčon obsodil nov nespodoben napis v Trstu
Trst, slika mesta
Novice V Trstu žaljiv napis: "Konzulat usranih Slovanov oziroma Slovencev"
mejni prehod, Gruškovje
Novice Poklukar zaskrbljen: stanje je nevzdržno
Asta Vrečko
Novice Ministrstvo: Omejevanje slovenščine je kršitev temeljnih pravic
policija osumljenec Slovenija konzulat Trst Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.