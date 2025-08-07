Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Četrtek, 7. 8. 2025, 16.45

14 minut

Minister Arčon obsodil nov nespodoben napis v Trstu

Matej Arčon | "Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov in ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal minister Matej Arčon. | Foto STA

"Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov in ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal minister Matej Arčon.

Foto: STA

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes obsodil nov nespodoben napis, ki so ga v sredo neznanci nalepili na vhod slovenskega generalnega konzulata v Trstu. Opozoril je, da je treba take ekscese jemati resno, ter pozval k temeljiti preiskavi in ukrepanju.

"V mislih smo s Slovenci v Italiji, še posebej s tržaškimi rojaki, in jim izražamo vse svoje sočutje in solidarnost. Vrata urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so vedno odprta za vse, ki bi potrebovali podporo in pomoč. Še vedno verjamem, da so ti grdi napisi delo posameznikov ter ne izraz vzdušja in miselnosti v obmejnem prostoru," je povedal Arčon.

Kljub temu meni, da je treba take ekscese jemati resno in jih tudi temeljito preiskati. Prav tako se je zahvalil predsedniku dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) Massimilianu Fedrigi za izraženo podporo in ga prosil, naj spremlja razvoj dogodkov. "Pričakujemo, da bo policijska preiskava hitra in učinkovita ter da bo javnost seznanjena z izsledki," je dodal.

"V mestu so posamezniki, ki želijo ogroziti težko doseženo razumevanje in sožitje" 

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je še sporočil, da že drugi tak incident "očitno kaže, da so v mestu posamezniki, ki želijo ogroziti težko doseženo razumevanje in sožitje". Ob tem je opozoril, da so tovrstni napisi žaljivi za Slovenijo in vse Slovence ter še posebej boleči za slovensko narodnostno skupnost v Italiji.

Ob predsedniku dežele in nekaterih političnih predstavnikih v Italiji so obžalovanje ob incidentu izrazili tudi italijanski veleposlanik v Ljubljani in predstavniki italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. To kaže, da prebivalci obmejnega prostora zavračajo ekstremizem ter verjamejo v kulturo dialoga in sodelovanja, je še sporočil urad.

Policija naj bi storilcem že prišla na sled 

Na vhodu slovenskega generalnega konzulata v Trstu so v sredo neznanci nalepili napis "Consolato della corruzione" (Konzulat korupcije). Policija naj bi storilcem že prišla na sled. Pred tem so tam v torek prilepili plakat, na katerem je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oziroma Slovencev).

Na konzulatu so po prvem incidentu obvestili policijo, sledil je niz obsodb napisa. Da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo, je povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

