Želite prejemati e-novice?
Avtorji:
Rebeka Krašovec, Sa. B., Foto in video: Bojan Puhek

Torek,
28. 10. 2025,
22.46

Osveženo pred

2 uri, 52 minut

Po protestnem shodu v Novem mestu streljanje v romskem naselju Brezje #video

Od naših poročevalcev s terena

Po sobotnem tragičnem dogodku, ko je v napadu pripadnika romske skupnosti življenje izgubil 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, se je na Glavnem trgu v Novem mestu odvil protestni shod. Ta se je končal okoli 21. ure. Po nekaterih ocenah se je zbralo več kot 10 tisoč protestnikov, ki so ob skrb vzbujajočem poslabšanju varnostnih razmer sporočili, da imajo dovolj in da zahtevajo konkretne ukrepe. Prišli so s transparenti z napisi "Ne odstop, hočemo rešitve" in "Dovolj je nasilja", zagorele so tudi bakle. Proti koncu shoda pa so v romskem naselju Žabjak-Brezje odjeknili streli, kar je potrdila tudi policija, ki je na kraj napotila več policijskih patrulj. Dogajanje na Siol.net spremljamo v živo.

Pregled dogajanja v Novem mestu:

21.45 Policija protestnikom zasegla več kosov orožja
21.00 Streljanje v romskem naselju
20.25 Incident na shodu, posredovala policija
20.03 Znano, kdaj bo pogreb pokojnega Aleša Šutarja
19.16 Množica spremlja govor premiera Goloba
19.08 Spregovorila družina, ki živi ob romskem naselju
18.45 Protestniki prišli z vseh koncev Slovenije
18.30 Na shodu okoli 10 tisoč ljudi, zakurili bakle
18.15 Protestni shod skozi fotografski objektiv
18.10 Občina se zahvaljuje vsem, ki so prišli
17.20 Med množico protestnikov tudi otroka pokojnika
17.15 Prebivalci predstavili zahteve, nagovor šentjernejskega župana
17.03 Minuta molka za pokojnega someščana in začetek seje
16.55 V zraku slovenske zastave, shod varuje policija
16.25 Protestniki se zbirajo pred lokalom, pot nadaljujejo proti Glavnemu trgu
izredna seja NM
Novice V Metliki zbranim za shod grozila in jih nadlegovala množica Romov #video

21.45 Policija protestnikom zasegla več kosov orožja

Po koncu shoda so z novomeške policijske uprave sporočili, da so policisti med varnostnimi pregledi udeležencev shoda našli in zasegli nekaj kosov hladnega orožja, in sicer mačeto, dva bokserja, preklopni nož in teleskopsko palico, pa tudi pirotehnični izdelek in baklo. Dodali so še, da so pri varovanju shoda zaznali tudi več prekrškov, povezanih s prižigom bakel. 

21.00 Streljanje v romskem naselju

Ob koncu dogajanja v središču Novega mesta so v romskem naselju Brezje-Žabjak odjeknili streli. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, je bilo slišati več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj so napotili več policijskih patrulj ter pripadnike posebne policijske enote in specialne enote. Policisti aktivno zbirajo obvestila, da bi zavarovali kraj dogodka in izsledili storilce.

Da je do rafalnega streljanja na prostem po neuradnih informacijah prišlo tudi v romskem naselju Šmihel, pa je novinarjem po izredni občinski seji povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili tudi domnevni posnetki streljanja:

20.25 Incident na shodu, posredovala policija

Na sicer mirnem protestnem shodu, ki sicer traja že več kot tri ure, sočasno namreč poteka tudi izredna občinska seja, se je zgodil incident, pri katerem je morala posredovati policija.

Fotogalerija
1
 / 11

20.03 Znano, kdaj bo pogreb pokojnega Aleša Šutarja

Družina pokojnega Aleša Šutarja, ki je umrl po sobotnem napadu pripadnika romske skupnosti pred lokalom v središču Novega mesta, je sporočila, kdaj se bodo od njega poslovili. Kot je razvidno iz osmrtnice, objavljene na spletu, bo pogreb v četrtek, 30. oktobra, ob 15. uri na pokopališču Srebrniče.

Od umrlega Aleša Šutarja se bodo poslovili v četrtek. | Foto: Bojan Puhek Od umrlega Aleša Šutarja se bodo poslovili v četrtek. Foto: Bojan Puhek

19.16 Množica spremlja govor premiera Goloba

Po dobrih dveh urah izredne občinske seje je zbrane nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Njegov govor na velikem platnu na trgu spremlja tudi množica protestnikov. "Tega je res dovolj. Dovolj je nasilja v Novem mestu in celi Sloveniji," je med drugim dejal premier, ponovil besede protestnikov, da smo vsi lahko Aco, in napovedal, da bodo policisti meščane varovali, dokler bo potrebno.

Robert Golob
Novice Golob: Gospe Tini sem obljubil, da smrt Aleša Šutarja ne bo zaman #video

19.08 Spregovorila družina, ki živi ob romskem naselju

Protestnega shoda na Glavnem trgu v Novem mestu se je udeležila tudi družina, ki živi povsem blizu romskega naselja. Prišli so vsi, starša, otroci, pa tudi babica in dedek ter s seboj prinesli transparente. Za Siol.net je sin Črt povedal, da niso proti Romom, želijo si le, da država ukrepa in da ne bo še več nepotrebnih žrtev.

18.45 Protestniki prišli z vseh koncev Slovenije

Dobro uro in pol po začetku protestnega shoda Glavni trg v Novem mestu še vedno poka po šivih. Zbrani so tamkajšnje prebivalce in njihove zahteve prišli podpret z vseh koncev Slovenije. Veliko jih je prišlo iz Štajerske, nekaj tudi iz prestolnice. Skupina Ljubljančanov je sredi trga postavila ogromen transparent.

Med množico so tudi številni mladi. V rokah držijo transparente z napisi "Dovolj je nasilja". "Boli me, kaj se dogaja. Prišli smo podpret Novomeščane," je za Siol.net povedal Erazem, ki je skupaj s prijatelji prišel iz Ljubljane.

Fotogalerija
1
 / 4

18.30 Na shodu okoli 10 tisoč ljudi, zakurili bakle

Glavni trg v Novem mestu je nabito poln, kot navaja STA naj bi se po nekaterih ocenah zbralo okoli 10 tisoč ljudi. Ozračje je dokaj mirno, incidentov za zdaj ni. So pa nekateri protestniki zakurili bakle. Kdo točno jih je prižgal, še ni jasno, po neuradnih informacijah gre za tamkajšnjo navijaško skupino.

18.15 Protestni shod skozi fotografski objektiv

Fotogalerija
1
 / 17

18.10 Občina se zahvaljuje vsem, ki so prišli

V času shoda so se z zapisom na družbenih omrežjih oglasili iz novomeške občine in se zahvalili vsem prisotnim, "ki s svojo udeležbo na protestnem shodu podpirate trud lokalnih skupnosti".

17.20 Med množico protestnikov tudi otroka pokojnika

Med množico protestnikov so se s transparenti večkrat sprehodili tudi mladi. Med njimi sta bila tudi hči in sin pokojnega Aleša Šutarja. Zbrani so jim namenili ogromen aplavz.

17.15 Prebivalci predstavili zahteve, nagovor šentjernejskega župana

Zbrani od pristojnih zahtevajo konkretne ukrepe, kot so vključevanje romskih otrok v šole, ukinitev socialnih transferjev in strožjo kazensko zakonodajo. Poudarjajo nujno, da se reševanje začne s konkretnimi koraki in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. "Novo mesto od sobote nikoli več ne bo enako. Tudi zaradi pokojnega je odgovornost vlade in vseh pristojnih, da bo Novo mesto in Jugovzhodna Slovenija varna," so izpostavili.

Fotogalerija
1
 / 14

Protestnike je prek video povezave nagovoril tudi župan občine Šentjernej Jože Simončič, ki sodeluje na seji. "Razmere se poslabšujejo iz dneva v dan. Župani smo si prizadevali za izboljšanje razmer tudi s spremembo zakonodaje," je na shodu izpostavil župan. Ker sprememb niso dosegli prek državnega zbora in vlade, so sami napisali predloge zakonov.

17.03 Minuta molka za pokojnega someščana in začetek seje

Protestni shod se je začel z minuto molka za pokojnega someščana Aleša Šutarja. Po informacijah naše poročevalke s terena je Glavni trg nabito poln. Zbrali so se vsi, ki se zavedajo, da bi lahko bili na mestu pokojnika, ki je umrl v sobotnem napadu. 

Protestniki spremljajo tudi neposreden prenos občinske seje, kjer bo predsednik vlade Robert Golob predstavil ukrepe in konkretne spremembe tako na področju varnosti kot pri reševanju romske problematike in pravni podlagi za opravljanje dela policistov. Ena od udeleženk protesta je za Siol.net povedala, da upa, da bo župan predstavil konkretne ukrepe in da bodo pristojni vsaj poslušali.

16.55 V zraku slovenske zastave, shod varuje policija

Na Glavnem trgu v Novem mestu se je zbrala ogromna množica ljudi, ki skandira ime "Aco". V zraku je tudi veliko slovenskih zastav ter transparentov z napisi "Ne odstop, hočemo rešitve". Shod varuje posebna enota policije, ti so prisotni skoraj na vsakem vogalu. Protestniki poudarjajo, da so prišli protestirati mirno in napovedujejo, da bo ta potekal v miroljubnem duhu.

16.25 Protestniki se zbirajo pred lokalom, pot nadaljujejo proti Glavnemu trgu

Ljudje so se najprej zbrali pred lokalom, kjer je v soboto življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Tam so prižgali sveče, nato pa pot nadaljevali proti Glavnemu trgu, kjer bo potekal protest.

Po nekaterih ocenah se bo v Novem mestu zbralo več tisoč protestnikov. Od 15. ure dalje je na vseh občinskih parkiriščih urejeno brezplačno parkiranje, v mestnem jedru pa so na voljo tudi javna stranišča. Na novomeški občini udeležence protesta pozivajo k mirnemu in dostojanstvenemu protestu.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da se zavedajo resnosti dogodka in da se aktivno pripravljajo, da bodo s prisotnostjo policistov na terenu, ustrezno komunikacijo in izvedenimi ukrepi zagotovili varnost občanov. Ob tem bodo uporabili tudi tehnična sredstva za video in avdio snemanje dogodka, operativne ukrepe pri varovanju in spremljanju dogodka pa bodo prilagodili trenutnim razmeram, so pojasnili.

Fotogalerija
1
 / 5

Na trgu neposreden prenos občinske seje 

Zbrani bodo lahko na Glavnem trgu spremljali neposreden prenos izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki jo na Siol.net prav tako spremljamo v živo, kjer bo predsednik vlade Robert Golob predstavil ukrepe in konkretne spremembe, tako na področju varnosti kot pri reševanju romske problematike in pravni podlagi za opravljanje dela policistov.

Na Glavnem trgu v Novem mestu se bo zbrala večja množica ljudi. | Foto: Mestna občina Novo mesto Na Glavnem trgu v Novem mestu se bo zbrala večja množica ljudi. Foto: Mestna občina Novo mesto

