Avtor:
Sa. B.

Torek,
28. 10. 2025,
14.22

Osveženo pred

8 ur, 4 minute

pretep policija incident Novo mesto

Nov incident pred lokalom Patriot: pijan moški uriniral in udaril občana #video

Novo mesto | Incident se je zgodil pred lokalom Patriot, kjer je v soboto zjutraj umrl 48-letni moški, ki ga je napadel 21-letnik. | Foto Siol.net

Incident se je zgodil pred lokalom Patriot, kjer je v soboto zjutraj umrl 48-letni moški, ki ga je napadel 21-letnik.

Foto: Siol.net

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da se je pred lokalom Patriot, kjer se je v noči na soboto zgodil napad s smrtnim izidom, zgodil nov incident, v katerega sta bila vpletena dva moška.

Policisti so bili nekaj po poldnevu obveščeni, da je pred lokalom na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec nadlegoval moškega in ga udaril. Po prihodu na kraj so policisti ugotovili, da je moški uriniral na sprehajalni poti pred omenjenim lokalom. Na to dejanje ga je opozoril občan, moški pa ga je v nadaljevanju klofutnil in odšel s kraja. Po informacijah 24ur gre za večkratnega povratnika in starega znanca policije.

Moškega so izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker je pod vplivom alkohola in v prisotnosti policistov še naprej kršil javni red in mir, ukazov policistov pa ni upošteval, so mu na novomeški policijski postaji odredili pridržanje. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil. 

Posnetek incidenta je že zaokrožil tudi na družbenih omrežjih:

Incident se je zgodil pred lokalom, kjer je v soboto zjutraj umrl občan Aleš Šutar, ki je prišel iskat sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. 48-letnika naj bi napadel 21-letnik, ki ga je policija pridržala in mu odredila pripor. Pred lokalom se že več dni zbirajo ljudje, ki se poslavljajo od svojega sokrajana in prižigajo sveče.

Novice Na terenu posebna enota policije, ki je opravila hišno preiskavo #foto
Jože Simončič
Novice Šentjernejski župan: Tem ljudem nihče v tej državi ne more pristriči peruti
Robert Golob
Novice Golob danes v Novem mestu: Radikalni posegi so neizogibni
pretep policija incident Novo mesto
