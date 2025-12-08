Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

8. 12. 2025
11.26

Tri dekleta na Dunaju v enem mesecu podtaknila 18 požarov

Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka.

Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka.

Foto: Guliverimage

Policija na Dunaju je v nedeljo sporočila, da so tri dekleta, stara 17 in 18 let, osumljena, da so novembra v več dunajskih okrožjih podtaknila skupno 18 požarov. Policija je mladenke prijela.

Dve osumljenki, 18- in 17-letnico, so prijeli v dunajskem okrožju Hernals, tretja se je policiji predala sama.

Osumljene so podtikanja manjših požarov, kot je zažiganje smetnjakov za odpadni papir. S tem naj bi povzročile precejšnjo škodo, po navedbah policije gre za šestmestno vsoto.

Vse tri so na zaslišanjih priznale krivdo in navedle, da so požare podtikale iz dolgčasa, je po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung povedala tiskovna predstavnica dunajske policije.

