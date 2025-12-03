Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V požaru stanovanjskega kompleksa v Hongkongu 159 smrtnih žrtev

Požar Hongkong | Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je po letu 1980 najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu. | Foto Reuters

Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je po letu 1980 najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu.

Foto: Reuters

Število smrtnih žrtev požara, ki je 26. novembra zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk v Hongkongu, se je povzpelo na 159, je po pregledu vseh prizadetih stanovanjskih stavb sporočila policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policija je danes opozorila, da število smrtnih žrtev še ni dokončno potrjeno.

Število žrtev se lahko še spremeni, saj so policisti našli kosti, za katere domnevajo, da so človeške, in jih morajo forenzično testirati.

Oblasti so danes stanovalcem edinega stanovanjskega objekta, ki ga požar ni zajel, dovolile, da se na kratko vrnejo v domove in iz njih vzamejo svoje stvari.

Najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu 

Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je po letu 1980 najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu. Najmlajša žrtev hongkonškega požara je bil enoletni dojenček, najstarejša žrtev pa je bila stara 97 let, poroča AFP.

Žalujoči so se tudi danes zgrinjali v majhen park v bližini kompleksa, kamor so polagali šopke in spominska sporočila za žrtve. Nesreča je sprožila pozive javnosti k odgovornosti in reformam.

Hongkonške oblasti so v ponedeljek sporočile, da nekatere zaščitne mreže, ki so bile uporabljene pri prenovi stanovanjskega kompleksa Wang Fuk, niso izpolnjevale standardov požarne varnosti. Vsem stavbam v Hongkongu, na katerih trenutno potekajo vzdrževalna dela, so oblasti zato odredile, naj z gradbenih odrov do sobote odstranijo zaščitne mreže.

Aretirali 21 ljudi 

Policija je v povezavi s smrtonosnim požarom zaradi suma uboja iz malomarnosti do zdaj aretirala 15 ljudi. Še šest ljudi so aretirali zaradi nedelujočih požarnih alarmov v kompleksu, je po poročanju AFP sporočila policija.

Vodja oblasti v Hongkongu John Lee je posvaril pred kaznivimi dejanji, ki bi zlorabljala tragedijo.

Kitajski urad za varovanje nacionalne varnosti je danes obsodil "zunanje sovražne sile", ki da so izkoristile tragedijo v želji, da bi povzročili težave in spodbujali h kaosu. "Vsa dejanja in besede, ki bodo uperjene v destabilizacijo Hongkonga, bodo zabeleženi in dosmrtno preganjani," so sporočili iz urada.

