V obsežnem požaru, ki je v sredo zajel sedem stanovanjskih stolpnic v Hongkongu, je umrlo že najmanj 44 ljudi, več kot 270 pa jih pogrešajo, poroča BBC. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da je požar v štirih stolpnicah pod nadzorom, preostale pa še vedno gorijo. Zaradi suma uboja iz malomarnosti je policija aretirala tri vodje gradbenega podjetja.

Požar je izbruhnil v stanovanjskem kompleksu Wang Fuk Court v severnem okrožju Tai Po v Hongkongu in zajel sedem stolpnic. Gasilci so se z ognjenimi zublji borili vso noč, po 18 urah pa se iz stanovanjskih stolpnic še vedno vali gost črn dim. Število smrtnih žrtev narašča, po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 44 ljudi, narašča pa tudi število pogrešanih. Še vedno namreč iščejo več kot 270 ljudi.

Medtem ko vzrok požara še ni znan, je policija zaradi suma uboja iz malomarnosti pridržala tri vodje gradbenega podjetja. Stanovanjski kompleks so pred izbruhom požara namreč prenavljali, ogenj pa je zajel bambusove gradbene odre na treh stanovanjskih stolpnicah in se nato razširil.

Zaradi požara so gasilci zaprli bližnje avtoceste, stanovalce pa pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter ostanejo mirni. Oblasti so požar sprva uvrstile v četrto stopnjo, kasneje pa v peto, najvišjo glede resnosti požarov. Gre za najhujši požar v mestu od druge svetovne vojne.