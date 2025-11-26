Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
26. 11. 2025,
11.53

Osveženo pred

7 minut

Sreda, 26. 11. 2025, 11.53

7 minut

Ogromne razsežnosti požara: gori osem stolpnic, v njih ujeti stanovalci #video

Avtor:
Na. R.

V obsežnem požaru, ki je v Hongkongu zajel več stolpnic stanovanjskega naselja, so umrli najmanj štirje ljudje, v gorečih stolpnicah pa je ostalo ujetih več ljudi. Reševalne službe se trudijo umiriti in obvladati požar.

Požar je v sredo izbruhnil v stanovanjskem kompleksu Wang Fuk Court v severnem okrožju Tai Po v Hongkongu in zajel vseh osem stolpnic, iz katerih se vali gost črn dim, intervencijske službe pa iščejo preživele in se trudijo omejiti ognjene zublje. Umrle so najmanj štiri osebe, med njimi tudi gasilec. 

V gorečih stolpnicah je ostalo ujetih več ljudi, je poročala javna radiotelevizija RTHK, ki se sklicuje na policijo. V bolnišnici je v kritičnem stanju zaradi hudih opeklin devet oseb.

požar, Hongkong, reševalci, gasilci, stolpnica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ogenj je zajel bambusove gradbene odre na treh stanovanjskih stolpnicah in se nato razširil. Vzrok požara še ni znan. 

požar, Hongkong, reševalci, gasilci, stolpnica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Poškodovalo se je tudi več gasilcev, ki so poskušali pogasiti 31-nadstropne stolpnice.

požar, Hongkong, reševalci, gasilci, stolpnica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Gasilci so zaradi požara zaprli dele bližnje avtoceste, ob tem pa pozvali bližnje stanovalce naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo vrata in okna ter ostanejo mirni. Vlada v Hongkongu je v pomoč odprla začasna zavetišča, policija pa je začela evakuacijo bližnjih blokov, še poroča britanski BBC, navaja STA.

Oblasti so požar sprva uvrstile v četrto stopnjo, zatem pa v peto, najvišjo glede resnosti požarov. Gasilci so navedli, da so poročila o izbruhu požara prejeli ob 14.51 po lokalnem času (7.51 po srednjeevropskem času).

Stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po je sicer trenutno v fazi prenove. Naselje obsega več kot 1900 stanovanj in sprejme približno 4000 stanovalcev.

V osrednjem poslovnem okrožju Hongkonga je prejšnji mesec prav tako izbruhnil požar, tudi takrat na gradbenem odru.

