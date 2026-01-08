To noč več obsežnih požarov, škoda je ogromna #foto

Na območju Policijske uprave Maribor so ukrepali ob več požarih, po katerih je ostalo ogromno materialne škode. V vseh primerih se k sreči ni poškodoval nihče. Na Gorenjskem pa je družba za varovanje uspešno preprečila katastrofo, ki bi lahko nastala v enem od hotelov.

Na območju Vukovskega Dola je zagorelo v oziroma ob stanovanjski hiši. Požar so pogasili okoliški prostovoljni gasilci, po prvi nestrokovni oceni je materialne škode za 60 tisoč evrov. Policisti bodo danes nadaljevali ugotavljanje okoliščin nastanka požara.

Nadstropje hiše v plamenih

Zagorelo je tudi v stanovanjski hiši na območju Moškanjcev. Požar so pogasili prostovoljni gasilci, po prvih ocenah znaša materialna škoda od 40 do 50 tisoč evrov. Tudi za ta požar bodo mariborski policisti nadaljevali ugotavljanje okoliščin, da je zagorelo.

Gorelo je nadstropje stanovanjske hiše, so na strani na Facebooku sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Moškanjci. Ob prihodu so takoj začeli gasiti, na pomoč so priskočili tudi člani Gasilske zveze Gorišnica.

Po hitrem posredovanju so požar omejili in tako obvarovali streho hiše.

Zagorelo na farmi piščancev

Pozno zvečer so Policijsko upravo Maribor obvestili še o požaru gospodarskega objekta v okolici Ptuja.

Po poročanju Radia Ptuj je iz do zdaj še neznanega vzroka zagorelo na piščančji farmi v Desencih. Farma naj bi bila prazna.

Ob tem je zagorel tudi osebni avtomobil, po prvi in nestrokovni oceni znaša materialna škoda okrog 250 tisoč evrov, so še navedli pri policiji.

Požar so pogasili prostovoljni gasilci več društev, policisti pa še preiskujejo vzrok požara.

Preprečili požar v hotelu

Na Gorenjskem pa se je v večernih urah v enem izmed varovanih hotelov sprožil požarni alarm. Pristojna služba je bila na terenu v nekaj minutah.

Receptorka je sporočila, da "nekaj gori v spodnjih prostorih", ob pregledu pa so naleteli na dim in tlenje električne napeljave.

S hitrim posredovanjem se je vse dobro končalo še pred prihodom gasilcev.