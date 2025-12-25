V domu starejših občanov v Notranjih Goricah so se na sredin požar odzvali takoj in ustrezno, kar potrjuje ustreznost protokolov ob takšnih dogodkih, je v izjavi za medije ob današnjem obisku v domu dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Na ministrstvu so pripravljeni pomagati pri sanaciji.

Vodstvo doma je ministra danes seznanilo z izvedenimi ukrepi ob in po požaru ter s trenutnim stanjem v domu. "Direktorici in celotni ekipi doma bi se želel zahvaliti za takojšen in ustrezen odziv v situaciji, ki je zagotovil, da ni bil nihče poškodovan," je dejal Maljevac.

Zahvalil se je tudi vsem zaposlenim, ki bi danes sicer imeli prost dan, a so zaradi izrednega dogodka in z njimi povezanih dodatnih potreb po kadrih prišli na delo. Poudaril je, da je za vse stanovalce doma dobro poskrbljeno.

Nesrečam se ni mogoče povsem izogniti

Kljub vsem previdnostnim ukrepom se takšnim nesrečam po njegovih besedah ni mogoče povsem izogniti. "Veseli me, da imamo protokole za takšne situacije kot kaže ustrezno postavljene in da ne prihaja do hudih nesreč," je dejal.

Sanacija po požaru je že stekla. Po besedah Maljevca je ministrstvo pri njej v okviru svojih pristojnosti pripravljeno pomagati.

Nastalo za 40 tisoč evrov škode

Požar je izbruhnil malo po 21. uri na oddelku za osebe z demenco. Gasiti so ga začeli zaposleni, nato so gašenje prevzeli gasilci. Reševalci so pet oskrbovancev zaradi vdihavanja dima prepeljali v ljubljanski klinični center, vsi pa so se že ponoči vrnili v dom, je danes povedala direktorica doma Sara Kelnarič.

Reševalci so pet oskrbovancev zaradi vdihavanja dima prepeljali v ljubljanski klinični center. Foto: STA Druge stanovalce so začasno premestili v sosednjo stavbo, a so se prav tako že vrnili v dom. Tiste, ki so prebivali v zdaj poškodovanih prostorih, so začasno namestili v nepoškodovane dele doma.

Vzrok požara še ni znan, gmotna škoda pa po grobi oceni znaša okoli 40.000 evrov, je dodala.

Ogled požarišča so opravili tudi policisti. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.