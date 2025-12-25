Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Novem mestu obiskala predstavnike nekaterih dežurnih služb, ki delajo na praznične dni, in se jim zahvalila za njihov prispevek k delovanju družbe. Veseli jo, da so se varnostne razmere v jugovzhodni Sloveniji izboljšale.

"Iskrena hvala policistom, gasilcem, zdravstvenim delavcem in vsem preostalim, ki delate zato, da lahko mirno hodimo po Sloveniji in mirno spimo. Vsi ti poklici so poslanstvo, ne le služba," je povedala v izjavi za medije po obisku Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto.

Pozdravila je naložbe v novomeško poklicno gasilsko enoto, ki dobiva nove prostore. Pred tem je obiskala Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer si je ogledala urgentni center in Negovalno bolnišnico Julija, ter Policijsko upravo Novo mesto.

Pozdravila je naložbe v novomeško poklicno gasilsko enoto. Foto: STA

Seznanili so jo z varnostnimi razmerami v jugovzhodni Sloveniji

Kot je povedala, so jo pristojni na njeno željo seznanili tudi z varnostnimi razmerami v jugovzhodni Sloveniji. Veseli jo, da so se izboljšale, kar je po njenih besedah tudi posledica okrepljene policijske navzočnosti po nasilni smrti Aleša Šutarja konec oktobra.

Veseli jo, da so se razmere izboljšale. Foto: STA

"Upam, da povečano število policistov ne bo več dolgo potrebno ter da se bodo razmere res pomirile in šle v tiste zmerne, prave vode – v smer sobivanja med Romi in večinskim prebivalstvom," je povedala.