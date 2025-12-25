Leto 2025 so zaznamovale zgodbe o dobrodelnosti in medicinskih čudežih, o zdravju in zmagoslavju. Na Siol.net ste brali zgodbe s srečnim koncem in takšne, ki prinašajo nov začetek. Pobrskali smo po spominu in za vas zbrali nekaj najlepših zgodb letošnjega leta.

Dobrodelna Slovenija: za Matica in Karolino zbrali več kot štiri milijone evrov

V letu 2025 smo Slovenci znova pokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Že 11. leto zapored nas je povezala dobrodelna akcija Deželak junak, s katero je Miha Deželak z ekipo zbral osupljivih 1.161.535,99 evra. Zbrana sredstva so omogočila nepozabne počitnice številnim otrokom, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti.

Zbirali smo tudi sredstva za otroke, ki so se rodili z redko genetsko boleznijo. Deček Matic je z zbranima dvema milijonoma lahko odpotoval na zdravljenje na Florido. Več kot 2,1 milijona evrov smo zbrali za zdravljenje deklice Karoline, ki se sooča s smrtonosno boleznijo.

Zdravljenje bo Maticu in Karolini izboljšalo kakovost življenja. Foto: Društvo Viljem Julijan

Pevka Tanja Žagar se je letos vrnila na glasbene odre. Foto: Ana Kovač

Leta 2024 je priljubljena pevka Tanja Žagar razkrila, da je zbolela za rakom dojke. Sledilo je obdobje zdravljenja, po dobrem letu in pol pa je končala kemoterapije. V istem tednu je praznovala tudi 43. rojstni dan, ki je bil zaradi končanega zdravljenja še bolj poseben. "Moram reči, da je minilo kar hitro. V letu in pol se je ogromno zgodilo, zelo veliko sem bila na onkološkem inštitutu. Morda se čudno sliši, a sem na neki način rada tam. Rada grem tja, ker so tam dobri ljudje, srečaš cel kup takšnih in drugačnih zgodb, ob žalostnih tudi veliko srečnih in navdihujočih," je povedala Žagar.

Princesa Kate sporočila, da je njen rak v remisiji

Foto: Guliverimage Dobro novico je v začetku leta sporočila tudi valižanska princesa Kate Middleton. 43-leta princesa je marca 2024 razkrila, da se zdravi za rakom, zaradi česar se je za več mesecev skoraj v celoti umaknila iz javnosti. Nekaj mesecev kasneje je sporočila, da je končala kemoterapije, v začetku leta 2025 pa je razkrila, da je rak v remisiji. "Olajšanje je, da je bolezen zdaj v remisiji in da ostajam osredotočena na okrevanje," je takrat povedala princesa Kate.

Nika in Domen Prevc sta postala svetovna prvaka

Slovenija je letos dobila nova svetovna prvaka. Nika in Domen Prevc sta spisala zgodovino, ko sta marca na svetovnem prvenstvu na Norveškem pometla s konkurenco in osvojila zlati medalji.

"Odvalila se mi je kar cela skala. Že ko je bil pod streho prvi skok, ki me je najbolj skrbel, verjetno je bil zato manj sproščen. Pred začetkom tekme me je kar zadelo, začneš razmišljati o vsem, kaj gre lahko narobe, tudi o tem, kaj je prav. K sreči se je vse dobro izšlo," je po zmagi povedala takrat 19-letna svetovna prvakinja.

Na zmagovalni oder je stopil tudi njen starejši brat Domen. "Tega res nisem pričakoval. Zadnje dni sem slabo spal, ves čas sem imel visok pulz. Kar čutil sem, da se bo zgodilo nekaj velikega," je po osvojeni medalji povedal svetovni prvak.

Po Petru Prevcu sta naslova svetovnih prvakov osvojila njegova mlajša sestra Nika in brat Domen. Foto: Aleš Fevžer

Zmaga Inštituta 8. marec, Nike Kovač in vseh žensk v EU

Inštitutu 8. marec z direktorico Niko Kovač na čelu je uspelo z njihovo evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU. Evropski parlament je pobudo podprl s 358 glasovi za in 202 glasovoma proti. "V resnici take zmage nismo pričakovali, ker je očitno, da je manjšina, ki nasprotuje splavu, glasnejša. Za nas je bilo današnje glasovanje v resnici glasovanje o tem, v katero smer bo šla EU in kaj se bo zgodilo z Evropo. Pokazalo se je, da v EU poslušajo državljane in državljanke in da so reproduktivne pravice skupna vrednota," je po zmagi povedala Nika Kovač.

Po podpori v Evropskem parlamentu je zdaj na vrsti Evropska komisija, ki bo odločala, ali bo na podlagi državljanske pobude pripravljen konkreten zakonodajni predlog.

Nika Kovač je napovedala, da se namerava po končani kampanji My Voice, My Choice umakniti iz javnosti. Foto: Gaja Hanuna

Nov mejnik v UKC Ljubljana: šestmesečnemu dojenčku uspešno presadili srce V UKC Ljubljana so dosegli nov mejnik na področju transplantacijske dejavnosti. Foto: STA

V ljubljanskem kliničnem centru so šestmesečnemu dojenčku uspešno presadili srce. Gre za nov mejnik na področju transplantacijske dejavnosti univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. "Klinični center je v vsakem trenutku, v vsakem dnevu, ob katerikoli uri sposoben ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike," je po uspešni presaditvi sporočil direktor kirurške klinike in tudi vodja centra za transplantacije Ivan Kneževič.

Medicinski čudež: novorojenčku odstranili tumor, ko je bil deloma še v maternici

V Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Zagreb so zdravniki izvedli izjemno zahteven in redek poseg, ki je rešil življenje novorojenčku. Med rutinskim pregledom noseče Zagrebčanke z magnetno resonanco so namreč odkrili, da ima plod na vratu tumor, velik skoraj kot njegova glava. Takšna tvorba je popolnoma zapirala dihalne poti, kar bi ob običajnem porodu pomenilo smrtno nevarnost. Operacijo so zato izvedli med porodom, ko je bil otrok še deloma v maternici, povezan s posteljico in popkovino.

Gre za prvi tovrstni poseg v zgodovini hrvaške medicine, ki predstavlja pomemben napredek v perinatalni oskrbi. "To je zgodba o znanju, predanosti in timskem delu," je poudaril ravnatelj KBC Zagreb prof. dr. Fran Borovečki.

Po katastrofalnih poplavah si družina Kosmač Nakrst ustvarja nov dom

Družini Kosmač Nakrst je plaz v katastrofalnih poplavah, ki so leta 2023 prizadele Slovenijo, v celoti odnesel hišo. Sreča v nesreči je bila, da so usodne noči pravočasno zbežali iz hiše in preživeli. Družino smo obiskali dve leti po dogodku, ki jim je za vedno spremenil življenje. Počasi se postavljajo na noge in gradijo novo hišo. Od države so prejeli odškodnino, številni ljudje so jim priskočili na pomoč, ogromno delajo sami. Našli so parcelo, ki je bila v lasti sorodnice in je tik za njihovim čebelnjakom – to pa je praktično vse, česar ni odnesel plaz.

Družina Kosmač Nakrst se veseli dneva, ko se bodo vselili v novo hišo. Foto: Ana Kovač

Zahtevna reševalna akcija se je končala srečno

V začetku januarja 2025 je potekala zahtevna reševalna akcija, ko je v Križni jami ostalo ujetih pet oseb, tričlanska družina in dva jamarska vodnika. Izkušena vodnika je presenetila voda, ki je prišla iz smeri Hrvaške in povzročila visok vodostaj, zaradi česar je peterica ostala ujeta 2,4 kilometra od vhoda v jamo. Po treh dneh je jamarskim reševalcem in potapljačem uspelo rešiti vseh pet oseb. Kljub zahtevnim razmeram se je reševalna akcija končala srečno, nihče od ujetih ni potreboval bolnišnične oskrbe.

Voda je zalila prehode v jami, zaradi česar je bilo reševanje ujetih oteženo. Foto: Ana Kovač

Plaz v Avstriji zasul osem smučarjev, vsi so preživeli

Na ledeniku Stubai na avstrijskem Tirolskem se je konec novembra sprožil ogromen plaz in delno zasul osem smučarjev. Stekla je obsežna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo več kot 250 domačih in tujih reševalcev, pripadniki nemške vojske, sto prostovoljcev, dva helikopterja in osebje žičnice na ledeniku Stubai. V zahtevnih razmerah so reševalci smučarje žive potegnili iz snežne gmote, štirje med njimi so utrpeli lažje poškodbe.

Nov začetek za slovensko medvedko Mici

Po več kot dveh desetletjih, preživetih ob restavraciji v Žirovnici, je 24-letna medvedka Mici dobila nov dom v naravnem zavetišču za medvede v Avstriji. Njen lastnik je namreč pristal na to, da Mici prostovoljno preda organizaciji za zaščito živali FOUR PAWS. Selitev je potekala 25. novembra, medvedka pa se zdaj že privaja na novo življenje.

Poleg Mici je letos nov dom dobil tudi medved Felix. Prihodnje leto pa namerava organizacija FOUR PAWS premestiti medvedka Tima, ki biva v ZOO parku Rožman pri Horjulu.

Čudež na sedežu 11A: katastrofalno letalsko nesrečo je preživel en potnik

40-letni Višvaš Kumar Rameš je edini preživeli v letalski nesreči, v kateri je umrlo 241 potnikov. 12. junija letos je letalo družbe Air India, ki je bilo namenjeno na londonsko letališče Gatwick, strmoglavilo le nekaj trenutkov po vzletu. Srečni sedež, na katerem je sedel Rameš, je bil A11. "Sem edini preživeli. Še vedno ne morem verjeti, to je čudež," je dejal Rameš, ki je v nesreči izgubil brata.

Indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč v preliminarnem poročilu o nesreči navaja, da je bil dovod goriva v motorje prekinjen le nekaj sekund po vzletu. Proizvajalec letala Boeing in proizvajalec motorjev GE Aerospace ne nosita nobene odgovornosti za nesrečo, medtem ko je družba Air India pod drobnogledom preiskovalcev, še piše v poročilu.

Kljub čudežu, ki se mu je zgodil, 40-letni Višvaš Kumar Rameš preživlja težko obdobje. Po nesreči je ostal sam, fizično in psihično zlomljen. Foto: Profimedia

Melania Trump: Osem ukrajinskih otrok se je vrnilo domov

V letu 2025 je ukrajinska iniciativa Bring Kids Back UA skupaj z ukrajinskimi oblastmi in mednarodnimi partnerji uspešno vrnila več skupin otrok v Ukrajino, potem ko so bili dolgo ločeni od svojih družin zaradi vojne in okupacije.

Za vrnitev otrok v Ukrajino si aktivno prizadeva tudi prva dama ZDA Melania Trump. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je napisala pismo, v katerem je zapisala, da je čas za zaščito otrok, ki jih je prizadela dolgoletna vojna. Pismo je ameriški predsednik Donald Trump osebno izročil Putinu. "Odkar je predsednik Putin avgusta lani prejel moje pismo, se je veliko zgodilo. Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok," je dejala Melania.

Od začetka invazije februarja 2022 je Rusija po navedbah Kijeva ugrabila najmanj 20 tisoč ukrajinskih otrok. Doslej so jih domov vrnili več kot 1.850. S pomočjo Melanie Trump se je v začetku decembra domov vrnilo še osem ugrabljenih otrok.

Prva dama ZDA Melania Trump si prizadeva, da bi se ugrabljeni ukrajinski otroci vrnili domov. Foto: Reuters

Dečka rodila na napihljivem čolnu sredi Atlantskega oceana

V začetku leta 2025 je španska obalna straža rešila otroka, ki se je rodil na napihljivem čolnu z migranti v Atlantskem oceanu na poti iz Afrike na Kanarske otoke. Novorojenčka so skupaj z materjo s helikopterjem prepeljali na varno.

Čeprav je pot iz Afrike na Kanarske otoke prek Atlantika nevarna, se številni ljudje v upanju na boljše življenje podajo nanjo. Tokratna pot se je za mamo z novorojenčkom in druge migrante na napihljivem čolnu končala srečno.

Številni migranti se v upanju na boljše življenje podajo na nevarno pot v Evropo. Foto: Reuters