Dogodki, ki povezujejo lokalno skupnost

Nakupovalna središča Supernova Mercator Primskovo, Supernova Mercator Savski otok in Supernova Mercator Jesenice so v letu 2025 še dodatno utrdila svojo vlogo pomembnih lokalnih stičišč druženja. Skozi vse leto so gostila številne dogodke za družine, otroke in obiskovalce vseh generacij ter tako ponudila mnogo več kot le nakupovalno izkušnjo. Tematsko obarvani dnevi so povezovali lokalno skupnost in ustvarjali prijetno, živahno vzdušje.

Praznični utrip od zime do pomladi

Začetek leta je zaznamovalo pustovanje s pisanimi maskami in pustnimi povorkami, ki so v nakupovalna središča prinesle razigranost in smeh ter simbolično pregnale zimo. Marca so ob materinskem dnevu pozornost namenili mamam in jim dan polepšali s cvetjem ter drobnimi pozornostmi. Aprila se je praznično vzdušje nadaljevalo z obiskom velikonočnega zajčka, ki je z otroškimi predstavami in ustvarjalnimi delavnicami navdušil najmlajše obiskovalce in njihove družine.

Pomlad in poletje v znamenju doživetij in nagrad

Maj je prinesel razstavo starodobnih vozil, ki je pritegnila številne ljubitelje avtomobilske dediščine in nostalgije ter povezala različne generacije obiskovalcev. Poletni meseci so minili v znamenju priljubljenega Supernovinega kolesa sreče, kjer so se prepletali zabava, druženje in prijetna presenečenja. Obiskovalci so se lahko potegovali za promocijske izdelke in Darilne kartice Supernova, ki so tudi odlična izbira za obdarovanje.

Foto: Supernova

Jesenski dogodki za vso družino

September je bil posvečen dogodkom Nazaj v šolo, namenjenim predvsem družinam z otroki pred začetkom novega šolskega leta, osrednja tema pa je bila varnost v prometu. Oktobra je sledil kostanjev piknik, ki je ob jesenskih aromah in kulinaričnih dobrotah združil obiskovalce iz lokalnega okolja. Mesec se je končal s priljubljeno nočjo čarovnic, ko so se otroci prelevili v male čarovnike in čarovnice ter uživali v tematskih predstavah in bogatem spremljevalnem programu.

Prazničen konec leta

Novembra je v nakupovalnih središčih zaživelo martinovanje, ki je ob zvokih harmonike in tradicionalnih dobrotah znova pritegnilo številne obiskovalce. December pa je prinesel bogat praznični program, od priljubljene otroške predstave Ledena kraljica, obiska Miklavža in Božička do praznične izdaje kolesa sreče in posebnega dogodka Plošček sreče. V sodelovanju s HDD Jesenice so obiskovalcem podarjali tudi vstopnice za hokejsko tekmo.

Pogled naprej

V Supernovi Mercator Primskovo, Savski otok in Jesenice tudi v letu 2026 ostajajo zavezani ustvarjanju vsebin in dogodkov, ki povezujejo lokalno skupnost. Z novimi aktivnostmi, presenečenji in priložnostmi za druženje bodo nakupovalna središča še naprej prostor srečevanj, zabave in prijetnih skupnih trenutkov – tam, kjer se uresničujejo želje.

