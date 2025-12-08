Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
13.45

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
streljanje evakuacija nakupovalno središče policija Oslo

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 13.45

11 minut

V Oslu zaradi strela evakuirali nakupovalno središče

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Norveška Oslo policija | Našli niso nobenega poškodovanega, so dodali. | Foto Reuters

Našli niso nobenega poškodovanega, so dodali.

Foto: Reuters

V norveški prestolnici Oslo je danes policija zaradi strela za kratek čas evakuirala veliko nakupovalno središče, ki je bilo v času prazničnih nakupov polno ljudi. Poškodovan ni bil nihče, je pa policija prijela 19-letnega osumljenca, ki naj bi s pištolo enkrat ustrelil v strop, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Norveška policija je sporočila, da so po streljanju, do katerega je prišlo danes zjutraj v nakupovalnem središču Storo na severu Osla, iz njega evakuirali vse ljudi in ga skoraj v celoti pregledali.

Prijeli so osumljenca, ki je po prvih ugotovitvah policije deloval sam. Njegov motiv še ni znan, v strop pa je bil izstreljen samo en strel iz pištole. Vodja policijskih operacij Tor Grottum je poudaril, da "nič ne kaže, da bi poskušal koga poškodovati".

Dodal je, da je mladenič sam poklical policijo, "še preden se je zgodilo streljanje". Na kraju dogodka so našli tudi palico za bejzbol in nož.

Na območje so hitro napotili okrepljeno policijsko enoto in helikopter, nakupovalno središče pa evakuirali. Kmalu zatem so ga znova odprli.

Iskalna akcija osumljenca za streljanje na ženski v hrvaškem Medžimurju
Novice Za osumljenca strelskega napada na Hrvaškem odrejen pripor
Iskalna akcija osumljenca za streljanje na ženski v hrvaškem Medžimurju
Novice Slovenski policisti prijeli morilca, ki je na Hrvaškem ustrelil ženski
Josip Oršuš
Novice To je moški, ki je ubil svojo nosečo partnerko in pobegnil. Iščeta ga slovenska in hrvaška policija.
streljanje evakuacija nakupovalno središče policija Oslo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.