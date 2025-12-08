V Oslu zaradi strela evakuirali nakupovalno središče

V norveški prestolnici Oslo je danes policija zaradi strela za kratek čas evakuirala veliko nakupovalno središče, ki je bilo v času prazničnih nakupov polno ljudi. Poškodovan ni bil nihče, je pa policija prijela 19-letnega osumljenca, ki naj bi s pištolo enkrat ustrelil v strop, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Norveška policija je sporočila, da so po streljanju, do katerega je prišlo danes zjutraj v nakupovalnem središču Storo na severu Osla, iz njega evakuirali vse ljudi in ga skoraj v celoti pregledali.

Prijeli so osumljenca, ki je po prvih ugotovitvah policije deloval sam. Njegov motiv še ni znan, v strop pa je bil izstreljen samo en strel iz pištole. Vodja policijskih operacij Tor Grottum je poudaril, da "nič ne kaže, da bi poskušal koga poškodovati".

Dodal je, da je mladenič sam poklical policijo, "še preden se je zgodilo streljanje". Na kraju dogodka so našli tudi palico za bejzbol in nož.

Na območje so hitro napotili okrepljeno policijsko enoto in helikopter, nakupovalno središče pa evakuirali. Kmalu zatem so ga znova odprli.