Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
14.35

risi hokej slovenska hokejska reprezentanca

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 14.35

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupine A, Bled, 2. krog

Slovenci izzivajo Kazahstance, severni sosedi do nove zmage

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let se bo po uvodnem porazu proti Avstriji na domačem svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A zvečer pomerila s Kazahstanom (19.30). Kazahstanci, ki so lani igrali med elito, so v nedeljo po podaljšku izgubili proti Ukrajini. Na uvodni tekmi drugega dne so Avstrijci dosegli drugo zmago, s 4:2 so premagali Francoze, za katere je to drugi poraz. Popoldne si bodo nasproti stali še Norvežani in Ukrajinci.

SP u20
Sportal Slovenci hitro povedli, na koncu pa priznali premoč sosedom

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A na Bledu so si napredovanje zagotovili zmagovalci Danci, drugi so bili Avstrijci, tretji Norvežani, četrti Slovenci, peti Francozi, šesti Madžari so se preselili razred nižje (divizija I, skupina B). Iz elite so v divizijo I, skupino A nazadovali Kazahstanci, iz razreda nižje pa so napredovali Ukrajinci.

Slovenci so turnir odprli s porazom z 2:5 proti Avstriji, ki je vknjižila drugo zmago, danes pa varovance Mitje Šivice ob 19.30 čaka tekma s Kazahstanom. Prvi cilj slovenske zasedbe je obstanek v tem rangu tekmovanja.

Torek bo na prvenstvu prvi tekmovanja prost dan, v sredo Slovence ob 16.30 čaka tekma z Ukrajino, v četrtek ob 19.30 se bodo merili s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto ob 19.30 igrali še z Norveško.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Ponedeljek, 8. december 

Lestvica:

Nedelja, 7. december 

Sreda, 10. december 

Četrtek, 11. december 

Sobota, 13. december 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

risi hokej slovenska hokejska reprezentanca
