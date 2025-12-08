Slovenci izzivajo Kazahstance, severni sosedi do nove zmage

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let se bo po uvodnem porazu proti Avstriji na domačem svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A zvečer pomerila s Kazahstanom (19.30). Kazahstanci, ki so lani igrali med elito, so v nedeljo po podaljšku izgubili proti Ukrajini. Na uvodni tekmi drugega dne so Avstrijci dosegli drugo zmago, s 4:2 so premagali Francoze, za katere je to drugi poraz. Popoldne si bodo nasproti stali še Norvežani in Ukrajinci.

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A na Bledu so si napredovanje zagotovili zmagovalci Danci, drugi so bili Avstrijci, tretji Norvežani, četrti Slovenci, peti Francozi, šesti Madžari so se preselili razred nižje (divizija I, skupina B). Iz elite so v divizijo I, skupino A nazadovali Kazahstanci, iz razreda nižje pa so napredovali Ukrajinci.

Slovenci so turnir odprli s porazom z 2:5 proti Avstriji, ki je vknjižila drugo zmago, danes pa varovance Mitje Šivice ob 19.30 čaka tekma s Kazahstanom. Prvi cilj slovenske zasedbe je obstanek v tem rangu tekmovanja.

Torek bo na prvenstvu prvi tekmovanja prost dan, v sredo Slovence ob 16.30 čaka tekma z Ukrajino, v četrtek ob 19.30 se bodo merili s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto ob 19.30 igrali še z Norveško.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled Ponedeljek, 8. december Lestvica: Nedelja, 7. december Sreda, 10. december Četrtek, 11. december Sobota, 13. december