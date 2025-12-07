Slovenci hitro povedli, na koncu pa priznali premoč sosedom

Mladi slovenski hokejisti do 20 let na Bledu gostijo IIHF svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki ga organizira Hokejska zveza Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in blagovno znamko I feel Slovenia. Slovenci, ki bodo poskušali obstati v tem rangu tekmovanja, so za uvod z 2:5 izgubili z Avstrijci. Na prvi tekmi prvenstva so Norvežani z 8:2 odpravili Francoze, prvi gol je dosegel Tinus Luc Koblar, sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič in alpskega smučarja Jerneja Koblarja.

SP U20, divizija I-A Nedelja, 7. december

Slovenija : Avstrija 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Strelci: 1:0 Petronijevič Lepša (Groznik, Bizjak, 2.), 1:1 Oschgan (Zelenov, Gruber, 9.), 1:2 Neuman (Krainer, Hutzinger, 14., PP1), 1:3 Zelenov (Hutzinger, Schnabl, 18.), 1:4 Oberhauser (Zelenov, Biber, 37.), 1:5 Hutzinger (Biber, Neuman, 38., PP1), 2:5 Hrobat Plemelj (Zupančič, Petrovič, 57.) Streli: SLO 17 (4, 7, 6); AUT 31 (14, 9, 8)

Kazni: SLO 8 (4, 2, 2); AUT 4 (2, 2, 0)

Mladi slovenski hokejisti od danes do prihodnje sobote na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajoo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A na Bledu so si napredovanje zagotovili zmagovalci Danci, drugi so bili Avstrijci, tretji Norvežani, četrti Slovenci, peti Francozi, šesti Madžari so se preselili razred nižje (divizija I, skupina B). Iz elite so v divizijo I, skupino A nazadovali Kazahstanci, iz razreda nižje pa so napredovali Ukrajinci.

Slovenci začeli s porazom

Cilj Slovencev je obstanek v tem rangu. "Vemo, kako hočemo k tekmam pristopiti. Vemo, kako hočemo igrati s ploščkom, kako hočemo igrati brez njega. Zelo, zelo težka skupina. Zdi se mi, da težja kot lansko leto. V prvi vrsti je cilj obstanek. Bo absolutno težko, se pa nadejam, da nam bo to uspelo," je pred začetkom SP v izjavi za HZS dejal selektor Mitja Šivic.

Njegova zasedba je prvenstvo odprla s tekmo proti Avstriji. Ian Petronijevič Lepša se je v drugi minuti podpisal pod prvi zadetek na tekmi, severni sosedi so v deveti minuti izenačili, v 14. pa izkoristili igralca več na ledu in povedli, do konca uvodne tretjine pa ušli na 1:3. Odločilni za razplet tekme sta bili dve minuti v drugi tretjini, ko so Slovenci med 37. in 38. dobili še dva gola, zaostanka z 1:5 pa nato kljub dobljeni zadnji niso več mogli izničiti. Končni rezultat, 2:5 za Avstrijo, je v 57. minuti postavil Aljaž Hrobat Plemelj

Igralec tekme Nik Christian Petrovič in selektor Šivic po porazu:

V ponedeljek zvečer bodo Slovenci igrali s Kazahstanom, po prostem torku jih v sredo čaka tekma z Ukrajino, v četrtek s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto igrali še z Norveško.

Tinus Luc koblar je začel strelski šov Norvežanov. Foto: Guliverimage

Norvežani silovito odprli prvenstvo

Za uvod sta se pomerili Francija in Norveška. Vikingi so zmagali z 8:2. Prvi gol na prvenstvu je dosegel Luc Tinus Koblar, sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič in alpskega smučarja Jerneja Koblarja, ki igra za Skandinavce in je bil letos kot 64. izbran na naboru lige NHL s strani Toronto Maple Leafs. Prvi gol Francozov pa je dosegel sin slovenskega selektorja Eda Terglava Darcy.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled Nedelja, 7. december Lestvica: Ponedeljek, 8. december

12:30 Avstrija – Francija

16:00 Norveška – Ukrajina

19:30 Kazahstan – Slovenija Sreda, 10. december

12:30 Avstrija – Norveška

16:00 Ukrajina – Slovenija

19:30 Kazahstan – Francija Četrtek, 11. december

12:30 Avstrija – Ukrajina

16:00 Norveška – Kazahstan

19:30 Slovenija – Francija Sobota, 13. december

12:30 Francija – Ukrajina

16:00 Kazahstan – Avstrija

19:30 Norveška – Slovenija