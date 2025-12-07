Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej slovenska hokejska reprezentanca SP v hokeju 2025

Nedelja, 7. 12. 2025, 18.21

20 minut

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizije I, skupine A, Bled

Slovenci hitro povedli, na koncu pa priznali premoč sosedom

SP u20 | Mladi hokejisti so svetovno prvenstvo odprli s porazom proti Avstriji. | Foto Hokejska zveza Slovenije

Mladi hokejisti so svetovno prvenstvo odprli s porazom proti Avstriji.

Foto: Hokejska zveza Slovenije

Mladi slovenski hokejisti do 20 let na Bledu gostijo IIHF svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki ga organizira Hokejska zveza Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in blagovno znamko I feel Slovenia. Slovenci, ki bodo poskušali obstati v tem rangu tekmovanja, so za uvod z 2:5 izgubili z Avstrijci. Na prvi tekmi prvenstva so Norvežani z 8:2 odpravili Francoze, prvi gol je dosegel Tinus Luc Koblar, sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič in alpskega smučarja Jerneja Koblarja.

SP U20, divizija I-A

Nedelja, 7. december
Slovenija : Avstrija 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
Strelci: 1:0 Petronijevič Lepša (Groznik, Bizjak, 2.), 1:1 Oschgan (Zelenov, Gruber, 9.), 1:2 Neuman (Krainer, Hutzinger, 14., PP1), 1:3 Zelenov (Hutzinger, Schnabl, 18.), 1:4 Oberhauser (Zelenov, Biber, 37.), 1:5 Hutzinger (Biber, Neuman, 38., PP1), 2:5 Hrobat Plemelj (Zupančič, Petrovič, 57.)

Streli: SLO 17 (4, 7, 6); AUT 31 (14, 9, 8)
Kazni: SLO 8 (4, 2, 2); AUT 4 (2, 2, 0)

Mladi slovenski hokejisti od danes do prihodnje sobote na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajoo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A na Bledu so si napredovanje zagotovili zmagovalci Danci, drugi so bili Avstrijci, tretji Norvežani, četrti Slovenci, peti Francozi, šesti Madžari so se preselili razred nižje (divizija I, skupina B). Iz elite so v divizijo I, skupino A nazadovali Kazahstanci, iz razreda nižje pa so napredovali Ukrajinci.

Slovenci začeli s porazom

Cilj Slovencev je obstanek v tem rangu. "Vemo, kako hočemo k tekmam pristopiti. Vemo, kako hočemo igrati s ploščkom, kako hočemo igrati brez njega. Zelo, zelo težka skupina. Zdi se mi, da težja kot lansko leto. V prvi vrsti je cilj obstanek. Bo absolutno težko, se pa nadejam, da nam bo to uspelo," je pred začetkom SP v izjavi za HZS dejal selektor Mitja Šivic.

Njegova zasedba je prvenstvo odprla s tekmo proti Avstriji. Ian Petronijevič Lepša se je v drugi minuti podpisal pod prvi zadetek na tekmi, severni sosedi so v deveti minuti izenačili, v 14. pa izkoristili igralca več na ledu in povedli, do konca uvodne tretjine pa ušli na 1:3. Odločilni za razplet tekme sta bili dve minuti v drugi tretjini, ko so Slovenci med 37. in 38. dobili še dva gola, zaostanka z 1:5 pa nato kljub dobljeni zadnji niso več mogli izničiti. Končni rezultat, 2:5 za Avstrijo, je v 57. minuti postavil Aljaž Hrobat Plemelj

Igralec tekme Nik Christian Petrovič in selektor Šivic po porazu:

V ponedeljek zvečer bodo Slovenci igrali s Kazahstanom, po prostem torku jih v sredo čaka tekma z Ukrajino, v četrtek s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto igrali še z Norveško.

Tinus Luc koblar je začel strelski šov Norvežanov. | Foto: Guliverimage Tinus Luc koblar je začel strelski šov Norvežanov. Foto: Guliverimage

Norvežani silovito odprli prvenstvo

Za uvod sta se pomerili Francija in Norveška. Vikingi so zmagali z 8:2. Prvi gol na prvenstvu je dosegel Luc Tinus Koblar, sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič in alpskega smučarja Jerneja Koblarja, ki igra za Skandinavce in je bil letos kot 64. izbran na naboru lige NHL s strani Toronto Maple Leafs. Prvi gol Francozov pa je dosegel sin slovenskega selektorja Eda Terglava Darcy.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Nedelja, 7. december 

Lestvica:

Ponedeljek, 8. december 
12:30  Avstrija – Francija
16:00  Norveška – Ukrajina
19:30  Kazahstan – Slovenija 

Sreda, 10. december
12:30  Avstrija – Norveška
16:00  Ukrajina – Slovenija 
19:30  Kazahstan – Francija

Četrtek, 11. december 
12:30  Avstrija – Ukrajina
16:00  Norveška – Kazahstan
19:30  Slovenija – Francija 

Sobota, 13. december 
12:30  Francija – Ukrajina
16:00  Kazahstan – Avstrija
19:30  Norveška – Slovenija 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

hokej slovenska hokejska reprezentanca SP v hokeju 2025
