Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
2. 12. 2025,
16.23

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
državno prvenstvo hokej HK Triglav Kranj HDD Jesenice HK Olimpija

Torek, 2. 12. 2025, 16.23

1 ura, 20 minut

Hokejsko državno prvenstvo, II. del, 2. december

Dobrodelni Kranjčani gostijo Jeseničane

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HK Triglav Kranj | Kranjčani gostijo železarje in podajajo roko dobrodelnosti. | Foto Roman Baloh/Facebook HK Triglav Kranj

Kranjčani gostijo železarje in podajajo roko dobrodelnosti.

Foto: Roman Baloh/Facebook HK Triglav Kranj

Drugi del državnega prvenstva, po katerem bosta v igri za naslov le še dve moštvi, se bliža h koncu. Hokejisti HK Triglav Kranj bodo ob 18. uri gostili HDD Jesenice, tekma pa bo imela tudi dobrodelni namen, saj bodo v sodelovanju s CSD Kranj zbirali nove šolske pripomočke za otroke iz socialno ogroženih družin. Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so dobili vse štiri tekme drugega dela - prve na Jesenicah niso odigrali, registrirana pa je bila z 0:5 v korist Ljubljančanov, so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

Tekmovanje, v katerem so v tej sezoni igrali HK Olimpija, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr. in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. 

Najboljša ekipa prvega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

Kranjčani zbirajo šolske pripomočke

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Tako za Kranjčane kot Jeseničane bo današnja dobrodelna tekma zadnja v drugem delu, železarji so po treh obračunih pri eni zmagi, ki so jo vknjižili prav proti Triglavanom. Ti so še brez zmage, Olimpija pa pri štirih, tako da bo finale pričakovano začela s prvega mesta.

"Na današnji domači tekmi izvajamo dobrodelno akcijo, kjer zbiramo nove šolske pripomočke za otroke iz socialno ogroženih družin (v sodelovanju s CSD Kranj). Vsak zvezek, vsaka barvica, vsak vaš prispevek pomeni iskren nasmeh na obrazu otroka, ki ga morda sploh ne poznamo — a mu lahko spremenimo dan. Pridite, podprite naše fante in prinesite s sabo nekaj malega, kar lahko naredi veliko razliko. Danes ne igramo samo tekme. Danes ustvarjamo dobro. Z majhnim dejanjem ustvari velik nasmeh," so pred tekmo zapisali pri HK Triglav Kranj.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del

Torek, 2. december

Lestvica, II del

1. HK Olimpija  4 tekme - 12 točk
2. HDD Jesenice 3 - 3
3. HK Triglav Kranj 3 - 0

državno prvenstvo hokej HK Triglav Kranj HDD Jesenice HK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.