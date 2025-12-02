Dobrodelni Kranjčani gostijo Jeseničane

Drugi del državnega prvenstva, po katerem bosta v igri za naslov le še dve moštvi, se bliža h koncu. Hokejisti HK Triglav Kranj bodo ob 18. uri gostili HDD Jesenice, tekma pa bo imela tudi dobrodelni namen, saj bodo v sodelovanju s CSD Kranj zbirali nove šolske pripomočke za otroke iz socialno ogroženih družin. Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so dobili vse štiri tekme drugega dela - prve na Jesenicah niso odigrali, registrirana pa je bila z 0:5 v korist Ljubljančanov, so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

Tekmovanje, v katerem so v tej sezoni igrali HK Olimpija, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr. in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala.

Najboljša ekipa prvega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

Kranjčani zbirajo šolske pripomočke

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Tako za Kranjčane kot Jeseničane bo današnja dobrodelna tekma zadnja v drugem delu, železarji so po treh obračunih pri eni zmagi, ki so jo vknjižili prav proti Triglavanom. Ti so še brez zmage, Olimpija pa pri štirih, tako da bo finale pričakovano začela s prvega mesta.

"Na današnji domači tekmi izvajamo dobrodelno akcijo, kjer zbiramo nove šolske pripomočke za otroke iz socialno ogroženih družin (v sodelovanju s CSD Kranj). Vsak zvezek, vsaka barvica, vsak vaš prispevek pomeni iskren nasmeh na obrazu otroka, ki ga morda sploh ne poznamo — a mu lahko spremenimo dan. Pridite, podprite naše fante in prinesite s sabo nekaj malega, kar lahko naredi veliko razliko. Danes ne igramo samo tekme. Danes ustvarjamo dobro. Z majhnim dejanjem ustvari velik nasmeh," so pred tekmo zapisali pri HK Triglav Kranj.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del Torek, 2. december