Vse kaže, da bo letošnji božič bel. Po napovedih Agencije za okolje (Arso) lahko do noči na četrtek nad nadmorsko višino 500 metrov zapade od 10 do 20 centimetrov snega, v nižje ležečih krajih pa nekaj manj, saj bo sprva še deževalo. Rahlo sneženje se bo predvsem v vzhodni Sloveniji predvidoma nadaljevalo tudi v noči na četrtek in na božični dan. "Sneg se bo oprijemal drevja, kar bo ustvarilo lepo zimsko podobo, lahko pa bo povzročilo tudi nekaj težav," pravijo na Arsu.

Po treh tednih dokaj mirnega in marsikje meglenega decembrskega vremena bo vremensko dogajanje v božičnem času precej bolj razgibano, napovedujejo na Arsu.

Naši kraji so danes še pod vplivom anticiklona s središčem nad jugovzhodno Evropo, v torek pa bo k nam iznad Sredozemlja dotekal še razmeroma topel in vlažen zrak, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo zato občasno rahlo deževalo.

Kot pojasnjujejo na Arsu, se bosta v noči na sredo nad našim območjem združila vpliva sredozemskega ciklona ter prodora polarne zračne mase od severovzhoda: "Oblikovala se bo frontalna cona, ob kateri se bodo padavine okrepile. V spodnjih plasteh ozračja bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja."

Od 10 do 20 centimetrov debela snežna odeja

V sredo se bodo padavine od vzhoda razširile nad večji del Slovenije, meja sneženja pa se bo dokaj hitro spuščala in marsikje v notranjosti Slovenije dosegla tudi nižine.

"Do noči na četrtek bo predvidoma največ snega zapadlo na širšem območju Pohorja, Gorjancev in kočevskih gora. Na omenjenih območjih lahko nad nadmorsko višino 500 metrov pričakujemo večinoma od 10 do 20 centimetrov debelo snežno odejo, v nižje ležečih krajih pa nekaj manj, saj bo sprva še deževalo," napovedujejo na Arsu in dodajajo, da se bo rahlo sneženje predvsem v vzhodni Sloveniji predvidoma nadaljevalo tudi v noči na četrtek in na božični dan.

Na Primorskem bo nekaj težav povzročala burja, ki bo v sredo ponekod v sunkih lahko presegala hitrost sto kilometrov na uro.

Arso je za sredo za jugozahodni del države izdal oranžno opozorilo zaradi močne burje. Foto: ARSO/meteo.si