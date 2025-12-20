Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
19.03

Osveženo pred

31 minut

Vremenska napoved: megla v notranjosti, sončno na Primorskem

Rogla Lovrenška jezera sneg | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

Zvečer in ponoči bo v notranjosti države prisotna nizka oblačnost ali megla, medtem ko bo na Primorskem večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus tri do štiri stopinje Celzija, na območjih z burjo pa okoli sedem stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, drugod pa bo povečini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do šest stopinj Celzija, na Primorskem pa med deset in 14 stopinj Celzija.

Kako bo pri sosedih?

Zvečer in ponoči bo v krajih zahodno od Slovenije pretežno jasno. V Panonski nižini, sosednjih pokrajinah Hrvaške in v Celovški kotlini bo prisotna megla ali nizka oblačnost. Jutri bo v krajih zahodno od Slovenije in ob Jadranu pretežno jasno, drugod pa bo vztrajala nizka oblačnost ali megla.

Kaj pa za božič?

  • Ponedeljek: na Primorskem bo še sončno, drugod bo oblačno in ponekod megleno.

  • Torek: povsod bo oblačno, na Primorskem se bo krepila burja, lokalno bo lahko rahlo deževalo.

  • Sreda: na božični večer bo oblačno, dopoldne nas bodo od jugovzhoda zajele rahle padavine, meja sneženja pa se bo čez dan spuščala. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Zaradi vremena je priporočljivo načrtovati praznične aktivnosti na Primorskem ali v notranjosti z mislijo na možnost meglenega ali deževnega vremena.

