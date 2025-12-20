Zvečer in ponoči bo v notranjosti države prisotna nizka oblačnost ali megla, medtem ko bo na Primorskem večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus tri do štiri stopinje Celzija, na območjih z burjo pa okoli sedem stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, drugod pa bo povečini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do šest stopinj Celzija, na Primorskem pa med deset in 14 stopinj Celzija.

Kako bo pri sosedih?

Zvečer in ponoči bo v krajih zahodno od Slovenije pretežno jasno. V Panonski nižini, sosednjih pokrajinah Hrvaške in v Celovški kotlini bo prisotna megla ali nizka oblačnost. Jutri bo v krajih zahodno od Slovenije in ob Jadranu pretežno jasno, drugod pa bo vztrajala nizka oblačnost ali megla.

Kaj pa za božič?