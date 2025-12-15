E-oskrba prinaša varnejše bivanje doma – za upravičence brezplačno v okviru dolgotrajne oskrbe

E-oskrba je storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom pomaga ohranjati samostojnost in daje več varnosti pri bivanju doma. Od 1. julija 2025 je vključena med pravice iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, zato je za upravičence brezplačna. Telekom Slovenije kot nacionalni izvajalec skrbi, da storitev deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

Padci in nenadni zdravstveni zapleti so pri starejših pogosti, še posebej, če živijo sami ali nimajo svojcev v neposredni bližini. S podobnimi izzivi samostojnega življenja se soočajo tudi invalidi in kronični bolniki. V takšnih situacijah je odločilna hitrost pomoči – prav ta lahko prepreči hujše posledice. Storitev E-oskrbe poskrbi, da uporabnik ni nikoli povsem sam – niti takrat, ko je nevarnost največja.

Padci predstavljajo enega največjih zdravstvenih izzivov v starosti, po nekaterih analizah pa je smrtnost zaradi padcev pri starejših v Sloveniji višja kot v nekaterih drugih državah. Hkrati so domovi za starejše vse bolj zasedeni. Zato je še toliko pomembneje, da lahko človek ostane v svojem domu, a pri tem živi varneje in z večjo podporo – možnost, ki je za mnoge neprecenljiva.

Foto: Telekom Slovenije Kaj prinese E-oskrba

E-oskrba je namenjena ljudem, ki želijo bivati doma, a potrebujejo dodatno varnost in občutek, da je pomoč dosegljiva takoj. Najpogosteje so to starejši, invalidi in kronični bolniki, ki del dneva nimajo ob sebi svojcev.

Foto: Telekom Slovenije Uporaba je preprosta. Uporabnik nosi obesek ali zapestnico z gumbom za klic v sili. Če se zgodijo padec, nenadne slabosti ali druge težave, je dovolj en pritisk na gumb. Naprava je povezana z asistenčnim centrom. Ob padcu se samodejno sproži klic na pomoč prek obeska na verižici, brez pritiska na gumb.

Ko sistem zazna alarm, se vzpostavi povezava z usposobljenim osebjem, ki je dosegljivo 24/7. Osebje preveri, kaj se dogaja, in po potrebi organizira pomoč – od preverjanja stanja in pogovora do prihoda na dom ali nujne medicinske pomoči. Tudi svojci so pri resnejših dogodkih obveščeni, kar jim daje dodaten občutek miru.

E-oskrba prinaša izjemno prepričljive rezultate. V dveletnem nacionalnem projektu E-oskrba na daljavo je bilo sproženih skoraj 60 tisoč alarmov, opravljenih več kot 5.500 obiskov pomoči na domu in izvedenih več kot 600 intervencij nujne medicinske pomoči. Mnogim uporabnikom je projekt omogočil, da so lahko dlje ostali v svojem domu, številnim pa je preprečil hospitalizacijo ali prezgodnjo selitev v dom za starejše.

Kar 98 odstotkov vprašanih uporabnikov poroča, da se doma z E-oskrbo počutijo bistveno varneje – rezultat, ki jasno kaže na pomen in učinkovitost te storitve*.

Foto: Bojan Puhek "Projekt je bil izveden uspešno. Izkušnje in visoko zadovoljstvo uporabnikov potrjujejo, da je E-oskrba tudi v Sloveniji zelo potrebna in koristna storitev. Z zagotovitvijo brezplačne E-oskrbe za vse upravičence smo v Sloveniji postavili sistemske temelje za velik napredek pri oskrbi na domu ter izboljšanju varnosti in kakovosti bivanja starejših v domačem okolju. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imamo v Sloveniji v primerjavi z državami Evropske unije 2,5-krat višjo umrljivost zaradi padcev pri starejših od 65 let. Verjamemo, da bomo v Telekomu Slovenije z E-oskrbo vsem upravičencem izboljšali kakovost in varnost življenja v domačem okolju. Slovenija bo tako zmanjševala zaostanek za razvitimi državami, kjer je E-oskrba zagotovljena v povprečju okoli desetim odstotkom prebivalstva, starejšega od 65 let," je povedal Peter Pustatičnik, vodja projekta E-oskrba na daljavo in vodja E-zdravja na Telekomu Slovenije.

Kako do brezplačne storitve E-oskrbe 1. Oddaja vloge na CSD Za vključitev v storitev E-oskrbe je najprej potrebna odločba centra za socialno delo (CSD). Obrazci so na voljo na spletni strani CSD, v Telekomovih centrih po Sloveniji in pri prostovoljcih ZDUS. Upravičenci na najbližjem CSD oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe.

Poenostavljen postopek za starejše od 80 let – če oseba potrebuje samo E-oskrbo, je postopek bistveno bolj preprost in hitrejši, brez ocenjevanja in brez zdravniškega mnenja. V tem primeru se izpolni le Vloga za uveljavljanje pravice do E-oskrbe, na podlagi katere CSD izda odločbo. 2. Pošiljanje odločbe Telekomu Slovenije Ko prejmete odločbo CSD, jo pošljete Telekomu Slovenije: po e-pošti na: ezdravje@telekom.si

ali po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d. d. Cigaletova 151000 Ljubljana (s pripisom "E-oskrba") – ob tem dodajte še kontaktno telefonsko številko, da se lahko z vami dogovorijo za priklop storitve. Podaljšanje za obstoječe uporabnike Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt E-oskrba na daljavo, lahko storitev še naprej uporabljajo brezplačno – in sicer do 31. decembra 2026 oziroma do izdaje nove odločbe CSD (kar nastopi prej). Pogodbe, ki so jih prejeli na dom, morajo čim prej podpisati in vrniti Telekomu Slovenije. Če je kdo pogodbo izgubil ali je ni prejel, lahko pokliče na 080 12 13 in prejme novo kopijo.

Kje dobiti informacije in pomoč

Telekom Slovenije je vzpostavil novo informacijsko točko E-oskrbe na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer lahko obiskovalci storitev osebno preizkusijo. Hkrati pa nudijo svetovanje in preizkus storitve E-oskrba tudi v vseh Telekomovih centrih po Sloveniji. Podrobne informacije o E-oskrbi in postopku uveljavljanja pravice so na voljo:

na spletni strani: www.telekom.si/e-oskrba

na brezplačni številki 080 12 13 (pon.–pet., 8.–16. ure)

(pon.–pet., 8.–16. ure) v vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije

Dodatne informacije in pomoč so na voljo tudi pri:

Foto: Telekom Slovenije

Varno doma s Telekomom Slovenije

Telekom Slovenije je prvi ponudnik E-oskrbe v Sloveniji in ima na tem področju največ izkušenj. Uporabniki posebej cenijo zanesljivost naprav, hitro odzivnost in občutek varnosti, ki ga prinaša stalna povezanost s takojšnjo pomočjo. Sistem je zasnovan tako, da deluje tudi v trenutkih, ko je človek najbolj ranljiv – ob padcu, nenadni bolezni ali takrat, ko preprosto potrebuje nekoga, ki se mu oglasi.

*Vir: Doktor 24 d.o.o., raziskava Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo E-oskrbe, n=250; 7. - 18. aprila 2025; raziskava izvedena v okviru nacionalnega projekta “E-oskrba na daljavo” Ministrstva za solidarno prihodnost.