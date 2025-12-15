Ministrstvo za obrambo (Mors) si prizadeva za izpraznitev ladjedelnice v Izoli, kjer želi namestiti del svojih dejavnosti. Kljub pravnomočni sodbi o izpraznitvi kompleksa, ki je v lasti države, pa tam še vedno dela okoli 200 ljudi družbe Ladjedelnica Izola. Zadnji poskus deložacije je bil v začetku decembra preklican zaradi ugovora na sodišču.

Kompleks izolske ladjedelnice je v lasti Republike Slovenije, upravlja pa ga Mors. Dokončni vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je bil opravljen aprila 2023. Na Morsu so v nedavnem sporočilu za javnost pojasnili, da z zahtevo po izpraznitvi ravnajo v skladu s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Kopru iz leta 2017. Z Ladjedelnico Izola ali drugimi uporabniki niso sklenili nobene pogodbe, ki bi dovoljevala uporabo prostorov ali plačevanje najemnine, so dodali.

Ministrstvo: Ne zahtevamo umika ladjedelniške dejavnosti

Na ministrstvu so poudarili, da ne zahtevajo umika ladjedelniške dejavnosti, temveč umik zdajšnjih uporabnikov, ki kompleks uporabljajo brez pravne podlage. Kot so še pojasnili, v odnosu do Morsa kot posestnik in krovni uporabnik kompleksa nastopa družba Ladjedelnica Izola, ta pa prostore zaseda tudi z drugimi družbami, ki so povezane z njo.

Zadnje obvestilo o deložaciji je bilo izdano 22. oktobra letos z datumom deložacije 2. december letos. Kot so za STA še pojasnili na Morsu, pa so dan pred tem od izvršitelja prejeli obvestilo, da je deložacija preklicana na poziv sodišča zaradi vloženega ugovora. Preklic velja do odločitve sodišča.

Direktor ladjedelnice: Nimamo se kam preseliti

Na območju ladjedelnice tako še vedno poteka dejavnost shranjevanja in vzdrževanja turističnih plovil, čeprav so po navedbah ministrstva vsi objekti zasedeni nezakonito. Obratovalno dovoljenje družbi Ladjedelnica Izola je bilo namreč že februarja 2018 v celoti preklicano, so dodali.

Direktor Ladjedelnice Izola Aleš Bohinec je novembra za Televizijo Slovenija pojasnil, da zahtevi po deložaciji v 60 dneh ne morejo ugoditi, češ da ni lokacije, kamor bi lahko vse preselili, niti nimajo opreme, ki bi jim v tako kratkem času omogočila selitev. Na Morsu so medtem za STA potrdili, da so po izdani odločbi prejeli več prošenj uporabnikov za podaljšanje roka za umik iz kompleksa.

Mors ter uprava za zaščito in reševanje sicer del kompleksa ladjedelnice potrebujeta za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ko bo ministrstvo pridobilo posest nad območjem, načrtuje sanacijo in rekonstrukcijo pomorskih objektov. Izdelani so že geodetski načrt in prve ocene potrebnih del, projektno nalogo za sanacijo naj bi izdelali v od treh do štirih mesecih po pridobitvi posesti, nato pa sprejeli odločitev o nadaljnji ureditvi območja, napovedujejo na Morsu.