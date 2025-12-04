Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
16.18

Osveženo pred

9 minut

Izola Koper avtocesta avtocesta vinjete

Četrtek, 4. 12. 2025, 16.18

9 minut

Vlada potrdila podlago za odpravo vinjet na obalni štiripasovnici

Hitra cesta Koper-Izola | Vlada je sprejela potrebno zakonodajno podlago, da na obalni štiripasovnici s 1. januarjem za osebna vozila vinjete ne bodo več potrebne. | Foto STA

Vlada je sprejela potrebno zakonodajno podlago, da na obalni štiripasovnici s 1. januarjem za osebna vozila vinjete ne bodo več potrebne.

Foto: STA

Vlada je danes sprejela spremembe uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero je določila, da se hitri cesti Škofije–Koper in Koper–Izola prekategorizirata v glavni cesti. S tem je potrdila podlago za odpravo vinjet za osebna vozila na obalni štiripasovnici s 1. januarjem 2026.

Vlada je odločitev, da na štiripasovnici med Škofijami in Izolo z novim letom uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna, sprejela med regijskim obiskom v Pomurju sredi oktobra.

Uslišali zahteve prebivalcev

S tem ukrepom so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli osem tisoč ljudi. Poslanska skupina SDS je konec septembra medtem vložila pozneje zavrnjen predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja.

Tako na infrastrukturnem ministrstvu kot na Darsu takšnemu ukrepu dolgo niso bili naklonjeni, zdaj pa so pojasnili, da so poiskali rešitev, ki ne ruši enotnosti dobro uveljavljenega in delujočega sistema cestninjenja ter hkrati zagotavlja nediskriminatorno obravnavo uporabnikov na celotnem omrežju cestninskih cest v Sloveniji. Ob tem so poudarili, da je ukrep začasne narave in je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.

Cestninili bodo samo tovorna vozila

Vlada je zdaj sprejela še potrebno zakonodajno podlago, da na obalni štiripasovnici s 1. januarjem za osebna vozila vinjete ne bodo več potrebne. S spremembami uredbe o kategorizaciji državnih cest je omogočila, da se novokategorizirani glavni cesti opredelita kot izbirni cestninski cesti, na katerih se izvaja le cestninjenje vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase, torej tovornih vozil.

"S tem ukrepom se bo izboljšala prometna varnost na vzporednem cestnem omrežju, razbremenila se bodo ob zadevnih cestah ležeča naselja in zmanjšal vpliv prometa na okolje, saj z možnostjo uporabe zadevnih cest brez elektronskih vinjet ne bo več razloga za izogibanje njuni uporabi," so v sporočilu po seji vlade nanizali na infrastrukturnem ministrstvu.

Izola Koper avtocesta avtocesta vinjete
