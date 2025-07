Po ljubljanski obvoznici le z vinjeto. Kje pa je ne potrebujemo?

V Sloveniji nekaj zmede povzroča vprašanje obveznosti vinjete. Recimo, ali smo v prekršku, če nimamo vinjete, vendar vozimo po obvoznici? Družba za avtoceste RS (Dars) je neizprosna: "Da, saj so skladno z zakonom o cestninjenju cestninske ceste državne ceste, ki so sestavni del vseevropskega cestnega omrežja in so označene s predpisano prometno signalizacijo kot avtoceste ali hitre ceste."

Cestnino je treba plačati na vseh državnih cestah, ki so sestavni del vseevropskega cestnega omrežja in so označene s predpisano prometno signalizacijo kot avtoceste ali hitre ceste.

Ponovimo, avtocesta je označena z zeleno tablo z avtocestno oznako (omejitev hitrosti je 130 kilometrov na uro), hitra cesta je označena z modro tablo z avtocestno oznako (omejitev hitrosti je 110 kilometrov na uro), medtem ko je z modro tablo s sliko avtomobila označena cesta, določena za motorna vozila (omejitev je 90 kilometrov na uro).

Najdejo se izjeme

Eno od izjem najdemo pri Kopru. Zaradi popolne zapore stare obalne ceste med priključkom na Krožno cesto in priključkom Ruda je obvoz od marca 2017 urejen po hitri cesti H6 Koper–Izola, skozi predor Markovec. Zato med priključkoma Semedela in Izola ni obvezna uporaba vinjete, so povedali na Darsu.

Vendar pa je voznikom, ki hitro cesto H6 Koper–Izola uporabljajo kot obvozno cesto brez vinjete, to dovoljeno le na odseku številka 0389 in 0789 Semedela–Izola.

Od leta 2020 je iz plačevanja vinjete izvzeta tudi nekdanja hitra cesta H2 skozi Maribor, vendar pa se tovornjaki tam še vedno cestninijo v sistemu DarsGo. Nekdanja hitra cesta je bila na predlog infrastrukturnega ministrstva z vladno uredbo prekategorizirana v regionalno, ostala pa je v upravljanju Darsa.

Zagrožene kazni?

Z globo 300 evrov za vsako vožnjo je kaznovan posameznik, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete za določen cestninski razred.

Še dražje, s 500 evri globe lahko računa cestninski zavezanec, ki neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna elektronska vinjeta, na drugo vozilo. Ali pa jo prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica.

Globe od cestninskih prekrškov polnijo mošnjiček državnemu proračunu, ne Darsu.

Dars nadzor nad uporabo vinjet izvaja na celotnem avtocestnem omrežju s pomočjo stacionarnih, prenosnih in mobilnih kamer.