Dars opozarja: To bodo najbolj kritični dnevi v tem mesecu #video

Začetek počitnic pomeni tudi več zastojev na cestah. Prometno najbolj kritična dneva bosta 19. in 22. junij, ugotavljajo na Darsu, kjer bodo dela na cestah prilagodili povečanim prometnim tokovom. Gnečo gre pričakovati tudi 25. junija, na dan državnosti, in ob koncu šolskega leta.

Junija imamo veliko praznikov, prav tako se tako pri nas kot v tujini začnejo poletne počitnice, kar pomeni, da bodo slovenske ceste bolj obremenjene. "Preučili smo prometne tokove v prejšnjih letih za to obdobje in opravili dnevne in tedenske analize ter poskušali izluščiti pričakovano najbolj kritične dneve, v katerih pričakujemo zelo povečan promet," je v izjavi za javnost pojasnil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Z nekaterimi deli bodo počakali

Ugotovili so, da bosta najbolj kritična dneva 19. in 22. junij. Zastoje gre pričakovati tudi 25. junija, ko obeležujemo državni praznik, in zadnji teden v mesecu, ko se začnejo šolske počitnice. Na Darsu bodo zato v prometno najbolj kritičnih dneh nekatera dela odložili in prilagodili povečanim prometnim tokovom. Dela v predoru Kastelec, ki bi se morala začeti v tem času, so preložili na kasnejši čas, razloži Ribič.

Tega si sicer ne morejo privoščiti v vseh primerih, saj so nekatera dela nujna. Dela na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se bodo nadaljevala, saj so ugotovili, da so viadukti in cestišča že precej izrabljeni.

"Zastoji bodo nastajali na podobnih cestnih odsekih kot v prejšnjih letih. Upamo, da bomo s svojo prilagoditvijo zastoje čim bolj ublažili," je povedal Ribič in pozval k strpnosti na cestah.