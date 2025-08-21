Ana Ivanović se po ločitvi spet smeji: to je moški, s katerim aktivno preživlja čas

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ana Ivanović | Ana Ivanović je po ločitvi, ki je potekala pred očmi javnosti, nasmejana in polna elana. | Foto Guliverimage

Ana Ivanović je po ločitvi, ki je potekala pred očmi javnosti, nasmejana in polna elana.

Foto: Guliverimage

Ana Ivanović, nekdanja profesionalna teniška igralka in številka ena na svetu, je po ločitvi od nekdanjega moža Bastiana Schweinsteigerja spet nasmejana in čas aktivno preživlja v družbi drugega moškega. Mnogi so se zato vprašali, kdo je šarmantni in postavni moški, ki ga srbska lepotica deli tudi na družbenih omrežjih.

Ana Ivanović se je po ločitvi od nekdanjega moža Bastiana Schweinsteigerja znova znašla v središču zanimanja predvsem srbske javnosti, potem ko je na družbenih omrežjih delila videoposnetek, na katerem trenira v družbi neznanega moškega.

Omenjeni moški je Ano Ivanović spremljal med treningom, to pa je spodbudilo nadaljnja ugibanja o tem, ali je tudi srbska teniška lepotica že pozabila nekdanjega moža in se prepustila toku življenja ter spet zaživela. "Ponedeljkova motivacija – po dnevu, polnem sestankov, rada zvečer treniram spodnji del telesa," je ob posnetku zapisala mati treh otrok.

Srbski mediji so hitro zgrabili kost, ki jo je za glodanje vrgla Srbkinja, in razkrili, kdo je moški, ki ga rada pokaže tudi na posnetkih in deli s svojimi sledilci. Kot se je izkazalo kmalu, gre za postavnega osebnega trenerja Frana Moja z Majorke, ki velja za enega najbolj iskanih trenerjev fitnesa.

Najbrž pa gre med Ano Ivanović in Franom Mojo le za profesionalno sodelovanje. Dobro energijo Srbkinje, ki se v družbi Španca spet smeji in je videti srečna, so pozdravili tudi njeni sledilci in ji namenili lepe besede. "To je dobra ideja ... s trenerjem.", "Čudovita, prelepa Ana! Nihče ni takšen kot ti, draga: pametna, kulturna, vzgojena, karizmatična, uspešna, prijazna, lepa, prelepa! Najboljša in najlepša mama svojim sinovom!" so le eni izmed komentarjev njenih sledilcev, nekateri izmed njih pa so ji celo predlagali, da bi se lahko s tako formo vrnila tudi med profesionalce na teniška igrišča.

Bastian Schweinsteiger, Silva Kapitanova
Trendi Sosedje o Schweinsteigerjevi novi ljubezni: "Ženska je zelo problematična, njen cilj je denar"
Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger
Trendi Ana povlekla radikalno potezo: to je storila Bastianu
