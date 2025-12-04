Vid Kavtičnik je bil nepozabni slovenski rokometni junak, se podpisal pod ogromno imenitnih reprezentančnih in klubskih uspehov, leta 2021 pa pomahal v slovo rokometnim igriščem. Štiri leta pozneje si je nepričakovano premislil in našel nov izziv v Los Angelesu!

Mesto angelov v Kaliforniji je pravi magnet za slovenske športne velikane. Luka Dončić, ki je danes postal drugič očka, je obnorel ljubitelje košarke, Anže Kopitar, ki bo po sezoni 2025/26 postavil drsalke v kot, že vrsto let razvaja ljubitelje hokeja na ledu, po novem pa se bo na tekmovališčih v Los Angelesu dokazoval tudi Vid Kavtičnik.

Pri 41 letih se vrača v rokometni svet. Ne bo pa imel opravka s katerim izmed vrhunskih klubov v Evropi, kjer se je v času aktivne kariere počutil kot riba v vodi, s Kielom (2007) in Montpellierjem (2018) pa osvojil tudi ligo prvakov, ampak s klubom Los Angeles Handball Club. Zdaj je sprejel izziv v ZDA.

Američani želijo v obdobju pred poletnimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2028 potekale v Los Angelesu, spraviti rokomet na višjo raven. Tako so poklicali na pomoč tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta z bogatimi izkušnjami. "Komaj čakamo, da nas bo učil in nam pomagal, da bi povzdignili kakovost svojega kluba in lige," so zapisali pri njegovem novopečenem delodajalcu.

Vid Kavtičnik bo promoviral rokomet v ZDA. Foto: Ana Kovač

Kavtičnik bo tako skupaj s pomočjo še nekaterih uglednih evropskih imen v Los Angelesu promoviral svoj najljubši šport. Za Slovenijo je zbral 197 nastopov, zaigral na dveh olimpijskih igrah, osvojil medaljo tako na evropskem kot tudi svetovnem prvenstvu, dvakrat postal evropski prvak, večkrat pa dvignil "kanto" tako v Nemčiji kot tudi Franciji. Za piko na i so ga leta 2023 sprejeli v hišo slavnih. Z reprezentanco je bil nekaj časa povezan tudi kot direktor. Zdaj se "Videk" vrača na igrišče in bo svoje razkošno znanje razkazoval na drugi strani velike luže.