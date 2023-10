Kriket se po 128 letih vrača na olimpijske igre, kaj bo z boksom?

"Ne bom se utrudil s ponavljanjem, da si boks želimo kot del olimpijskega programa," agencije povzemajo današnjo izjavo predsednika Moka Thomasa Bacha. Ta dodaja, da Mok z boksom nima težav, težave ima v odnosu do krovne organizacije Ibe.

Zadeve so trenutno kaotične, saj se v zameno za Ibo pojavlja novo konkurenčno združenje z imenom World Boxing. To čaka na morebitno priznanje Moka, s čimer bi prevzelo tudi vse organizacijsko sodelovanje pri boksu na igrah čez pet let v Kaliforniji.

Igre v Parizu v zvezi z boksom trenutno koordinira kar Mok, ki je tako kot na zadnjih igrah v Tokiu poskrbel za kvalifikacijski sistem in izvedbo tekmovanj.

Se bodo boksarji v prihodnosti še potegovali za odličja na olimpijskih igrah? Foto: Reuters

Del Los Angelesa naj bi ostal tudi moderni peteroboj in dviganje uteži. Pri prvem športu je vprašljiv predvsem tekmovalni del s konji, ki ga bo v bodoče zamenjal tek z ovirami, dviganje uteži pa je imelo v preteklih letih številne težave z dopingom.

Po pričakovanjih je IO Moka kot del programa potrdil kriket, ki je bil del iger le leta 1900 v Parizu, a je Mok pritrdil zahtevam tega športa, saj naj bi imel takoj za nogometom drugo največje število navijačev med vsemi športi na svetu.

Del programa bo na predlog ameriškega komiteja in organizatorjev iger, če bo to potrdila še skupščina Moka, kar pa velja za formalnost, tudi bejzbol in softbol, različica ameriškega nogometa in lakros ter skvoš.