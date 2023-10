Na OI 2028 pet "novih" športov?

Organizacijski komite olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu je za igre v mestu angelov danes predlagal vključitev novih petih športov. To so baseball-softball, kriket, flag football, lakros in skvoš. Športe mora zdaj odobriti še Mednarodni olimpijski komite (Mok), so zapisali na spletni strani Moka.

Predlog organizatorjev bo zdaj predložen komisiji Moka za olimpijski program, ki bo nato izdala priporočilo izvršnemu odboru Moka. Če bo priporočilo sprejeto, bo izvršni odbor predlog prestavil na 141. zasedanju komiteja v Mumbaju v Indiji od 15. do 17. oktobra, so še zapisali.

Trije so že bili del olimpijskih iger

Trije od petih predlaganih športov so že bili del olimpijskega programa na igrah: baseball-softball med letoma 1992 in 2008 ter nato še leta 2020, kriket 1900 ter lakros 1904 in 1908.

"Predlagani športi spodbujajo domišljijo na igrišču in spodbujajo kulturo zunaj njega. So pomembni, inovativni in temeljijo na skupnosti ter se igrajo na dvoriščih, šolskih igriščih, občinskih središčih, stadionih in parkih po ZDA in svetu," je dejal predsednik organizacijskega komiteja iger Casey Wasserman.

"Na igre bodo pripeljale nove športnike, pritegnile različne navijaške skupine in razširile prisotnost iger v digitalnem prostoru, kar bo še okrepilo poslanstvo OI, da zagotovi neprimerljivo izkušnjo," je še dodal.