Poljska želi gostiti olimpijske igre leta 2036

"Po posvetovanju s poljskim olimpijskim komitejem, z ministrom za šport in vlado bi rad sporočil, da je naša ambicija in namen začeti prizadevanja za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2036," Dudo z novinarske konference v Zakopanah citira agencija Reuters.

Duda je spomnil na evropsko prvenstvo v nogometu leta 2012, ki sta ga skupaj organizirali Poljska in Ukrajina, in dejal, da je bil to "zelo pomemben", "prelomen" in "uspešen" športni dogodek za Poljsko.

"Naši poljski prijatelji so že uspešno dokazali, da imajo vse, kar je potrebno za organizacijo velikih mednarodnih športnih dogodkov najvišje kakovosti," je ob tem dejal Hasan Arat, član izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev (EOC).

Mednarodni olimpijski komite je igre 2032 dodelil Brisbanu, medtem ko je za igre 2036 zainteresiranih več potencialnih kandidatov, med njimi Mehika in Indonezija. O kandidaturi razmišlja tudi Indija, pridružile bi se lahko tudi Turčija, Madžarska in mesta v zalivski regiji.

Pariz bo gostil poletne igre prihodnje leto, Los Angeles pa leta 2028.

Že pred tem pa je poljski premier Mateusz Morawiecki sporočil, da bo Poljska leta 2027 organizirala svetovno prvenstvo v odbojki.