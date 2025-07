Nestabilnost kolena – preprečite resnejše poškodbe!

Nestabilnost kolena označuje stanje, pri katerem kolenski sklep izgubi svojo zanesljivo oporo in varnost pri gibanju. Najpogosteje gre za posledico poškodbe ligamentov – močnih vezivnih struktur, ki predstavljajo ključne stabilizatorje sklepa.

Poškodbe kolena se najpogosteje zgodijo nenadno, ob hitrih obratih, pristankih ali udarcih med športnimi aktivnostmi!

Občutek nestabilnosti kolena pogosto spremlja zadržanost do telesne aktivnosti. Takšen občutek ni le neprijeten, temveč lahko povzroča dodatne zaplete. Ključnega pomena je, da znakov nestabilnosti ne prezremo, temveč poiščemo ustrezno strokovno pomoč. Pravočasna diagnostika z ustreznim zdravljenjem ima temeljno vlogo pri ponovni vzpostavitvi varnega in stabilnega gibanja.

V nadaljevanju bomo raziskali, kako se zgodi nestabilnost, kako jo prepoznati in kakšne sodobne možnosti zdravljenja se poslužujejo na priznani kliniki Medicofit !

Kako je zgrajeno naše koleno?

Kolenski sklep je eden najbolj zapletenih in hkrati najpomembnejših sklepov v našem telesu. Gre za velik sklep, ki povezuje stegnenico, golenico in pogačico. Njegova glavna naloga je omogočanje prostega gibanja, kot so upogib, izteg in rotacije, hkrati pa mora zagotavljati stabilnost.

Foto: Medicofit

Stabilnost kolenskega sklepa je zagotovljena s kombinacijo različnih struktur. Na sklepnih površinah stegnenice in golenice so meniskusi – hrustančne blazinice, ki delujejo kot blažilci udarcev ter omogočajo boljšo porazdelitev teže in stabilizacijo sklepa.

Ključno vlogo pri stabilnosti igrajo tudi ligamentne strukture. Štirje glavni ligamenti – sprednja in zadnja križna vez ( ACL in PCL) ter medialna in lateralna kolateralna vez ( MCL in LCL) – delujejo kot pasivni stabilizatorji. Ligamenti vežejo stegnenico in golenico ter preprečujejo prekomerne premike v različnih smereh (zdrs kolena naprej ali nazaj, stranski premiki in nenadni zasuki).

Poleg ligamentov in meniskov pomembno podporo zagotavljajo še mišice, predvsem štiriglava stegenska mišica (quadriceps) in zadnja stegenska skupina mišic (hamstrings). Te sklep aktivno stabilizirajo z dinamičnim nadzorom gibanja, kar je še posebej pomembno pri športnih aktivnostih in vsakdanjem gibanju.

Za uspešno delovanje kolena je torej nujna usklajenost vseh omenjenih struktur, saj zgolj skupaj omogočajo gibljivost in stabilnost, njihove poškodbe pa lahko privedejo do nestabilnosti, bolečin in večjih izpadov gibljivosti.

Imate tudi vi občutek nestabilnosti kolena? Naročite se na diagnostično terapijo in izvedite, kje je vzrok vaših težav .

Vloga ligamentov pri stabilnosti kolena

Kolenski sklep je eden najbolj obremenjenih in kompleksnih sklepov v našem telesu. Njegova stabilnost je ključna za vsakodnevno gibanje, tek, skakanje in številne druge aktivnosti.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti igrajo ligamenti – močna, vlaknasta tkiva, ki povezujejo kosti med seboj in omejujejo neželene premike sklepa. V kolenu imamo štiri glavne ligamente, ki skupaj skrbijo, da sklep med gibanjem ostane stabilen:

Sprednja križna vez (ACL) je ena najpomembnejših vezi za preprečevanje premika golenice naprej glede na stegnenico. Zaradi svoje ključne vloge je poškodba ACL pogosto povezana z občutkom nestabilnosti in "popuščanja" kolena.

je ena najpomembnejših vezi za preprečevanje premika golenice naprej glede na stegnenico. Zaradi svoje ključne vloge je poškodba ACL pogosto povezana z občutkom nestabilnosti in "popuščanja" kolena. Zadnja križna vez (PCL) preprečuje premik golenice nazaj glede na stegnenico. PCL je po navadi odpornejši na poškodbe kot ACL, vendar lahko poškodba povzroči občutek nestabilnosti pri nekaterih gibih.

preprečuje premik golenice nazaj glede na stegnenico. je po navadi odpornejši na poškodbe kot ACL, vendar lahko poškodba povzroči občutek nestabilnosti pri nekaterih gibih. Medialni kolateralni ligament (MCL) se nahaja na notranji strani kolena in preprečuje odmik kolena navznoter. Poleg tega skupaj z drugimi strukturami preprečuje prekomerno rotacijo golenice navzven.

se nahaja na notranji strani kolena in preprečuje odmik kolena navznoter. Poleg tega skupaj z drugimi strukturami preprečuje prekomerno rotacijo golenice navzven. Lateralni kolateralni ligament (LCL) leži na zunanji strani kolena in preprečuje odmik kolena navzven. Pomaga ohranjati bočno stabilnost sklepa, še posebej med obremenitvami s strani.

Poleg štirih glavnih ligamentov pomembno vlogo pri stabilnosti igra tudi vezivno tkivo, kot je iliotibialni trakt!

Kako se zgodi nestabilnost kolena?

Nestabilnost kolena je pogosto posledica poškodbe ali oslabljenosti struktur, ki zagotavljajo stabilnost tega zapletenega sklepa. Koleno namreč ni le sklep, ki omogoča upogibanje in izteg noge, temveč je tudi ključno za prenašanje teže telesa in ohranjanje ravnotežja pri gibanju.

Foto: Medicofit

Za njegovo stabilnost skrbijo predvsem ligamenti, meniskusi in mišice, ki skupaj tvorijo nekakšen dinamičen in statičen sistem opore. Če katera od teh komponent odpove ali oslabi, se lahko pojavi nestabilnost.

Najpogosteje se poškodba zgodi zaradi nenadnih in silovitih gibov, na primer med športnimi aktivnostmi, kjer se izvajajo rotacije, sunkoviti premiki ali pristanki po skoku. Takrat se lahko zgodi pretrganje ali delna poškodba sprednje križne vezi, ki je eden glavnih stabilizatorjev kolena in preprečuje prevelik premik golenice naprej glede na stegnenico.

Podoben proces se lahko zgodi tudi pri poškodbah zadnje križne vezi ali stranskih ligamentov, ki sicer niso tako pogosto prizadeti, njihova vloga pa je ključna pri stabilizaciji kolena v stranski ravnini.

Poškodba kateregakoli izmed omenjenih ligamentov spremeni normalno biomehaniko sklepa, kar vodi v povečano gibljivost in občutek negotovosti!

Nestabilnost tako nastane kot posledica porušenega ravnovesja med strukturami, ki skupaj tvorijo stabilen in gibljiv sklep. Brez ustrezne podpore koleno ne zmore več pravilno opravljati svoje funkcije, kar ne vpliva zgolj na gibljivost, temveč tudi poveča tveganje za njegovo degeneracijo.

Diagnostika poškodb kolenskih ligamentov

Diagnosticiranje poškodb kolenskih ligamentov temelji na kombinaciji podrobnega pogovora s pacientom, kliničnega pregleda in slikovnih preiskav. Sprva se zberejo informacije o mehanizmu poškodbe in simptomih, kot so bolečina, oteklina in občutek nestabilnosti ali popuščanja sklepa.

Foto: Medicofit

Podrobne informacije nam zagotovi klinični pregled. Specialist opravi različne testne manevre, ki pomagajo oceniti funkcionalnost ligamentov. Med najbolj znanimi so Lachmanov test in sprednji predalčni test, ki preverjata stabilnost sprednjega križnega ligamenta, ter valgusni in varusni stresni testi za oceno stranskih ligamentov.

Poleg tega je potrebna tudi slikovna diagnostika. Rentgenski posnetki so uporabni predvsem za izključitev zlomov ali odtrganin kosti, ki so lahko povezane s poškodbami ligamentov. Za natančnejši pregled mehkih tkiv, kot so ligamenti in meniskusi, je v uporabi tudi magnetna resonanca (MR).

Omenjeni postopki pomagajo postaviti pravilno diagnozo, ki je osnova za ustrezno zdravljenje in rehabilitacijo , s ciljem povrnitve normalne funkcije kolena!

Zdravljenje nestabilnosti kolena temelji na specializirani fizioterapiji

Povrnitev stabilnosti kolena predstavlja temeljni del celostnega zdravljenja in ključno fazo pri vračanju polne funkcionalnosti sklepa.

Foto: Medicofit

Osrednji cilji rehabilitacije so obnova stabilnosti kolena, krepitev mišične moči – zlasti stegenskih mišic, izboljšanje propriocepcije in učinkovito preprečevanje ponovitve poškodbe.

S sistematično, individualno prilagojeno vadbo se postopoma vzpostavi optimalno ravnovesje med gibljivostjo, močjo in nevromišičnim nadzorom, kar omogoča varno in trajno vrnitev k vsakodnevnim dejavnostim!

Specializirano fizioterapevtsko zdravljenje , kot ga omogočajo v kliniki Medicofit, eni izmed vodilnih fizioterapevtskih ustanov v Sloveniji, je v primeru nestabilnosti kolena zastavljeno celostno in s pacientom v prvem načrtu.

Fizioterapevtski program se v prvi fazi zdravljenja osredotoča na odpravo morebitnih sekundarnih simptomov, kot sta bolečina ali otekanje. V kliniki Medicofit v ta namen uporabljajo zgolj najsodobnejše instrumentalne postopke zdravljenja, kot so TECAR Wintecare, diamagnetoterapija PERISO ali krioultrazvočna terapija Sixtus.

Rehabilitacija nestabilnosti se v nadaljnji fazi osredotoča predvsem na krepitev sprednjih in zadnjih stegenskih mišic, saj imajo te najpomembnejšo "globalno" vlogo pri stabilizaciji kolena. Hkrati se postopoma uvaja napredna kineziološka vadba za izboljšanje koordinacije in propriocepcije, ki je pomembna za zaznavanje položaja sklepa v prostoru.

Vrh rehabilitacije je namenjen povratku k športnim aktivnostim in polni funkcionalnosti. Priporočljivo je, da se športna aktivnost brez omejitev začne šele po nekaj mesecih, ob predpostavki, da pacient dosega ustrezno moč mišic in stabilnost kolena.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja nestabilnosti kolena Osemindvajsetletni Jan, profesionalni odbojkar, je obiskal kliniko Medicofit zaradi občutka nestabilnosti v desnem kolenu, ki se je pojavljal ob pristankih po skoku, hitrih spremembah smeri in položajih z nizkim telesnim težiščem. Večkrat je med treningom občutil, da nima ustreznega nadzora nad kolenom. Zaradi tega se mu je postopoma začelo pojavljati nezaupanje v koleno. Klinični pregled je izključil morebitno poškodbo ligamentarnih struktur kolena, obstajal pa je upravičen sum na funkcionalno nestabilnost kolena. Pregled je namreč razkril blago anteriorno nestabilnost kolena, oslabljeno mišično kontrolo zadnjih stegenskih mišic in pomanjkljivo aktivacijo mišice quadriceps desne noge. V enonožni opori je bila prisotna blažja nezanesljivost, eksplozivni gibi pa so nakazali kompenzatorne mehanizme. Stanje je zahtevalo takojšno obravnavo, saj funkcionalna nestabilnost kolena predstavlja veliko tveganje za travmatske poškodbe. Zastavljen je bil 12-tedenski načrt celostne obravnave, usmerjene v funkcionalno krepitev mišic kolka, kolena in gležnja. Večji del zdravljenja je potekal pod nadzorom kineziologa, specialist fizioterapevt pa je intermitentno skrbel za učinkovito regeneracijo po intenzivnih vadbah. Obravnave so temeljile na nevromišični vadbi za krepitev dinamičnih stabilizatorjev kolena, specifičnih vajah za aktivacijo celotnih kinetičnih verig in treningu ravnotežja v športno-specifičnih položajih. Vadba je potekala progresivno in uspešno glede na zastavljen načrt. Ob koncu zdravljenja je Jan poročal o izrazito izboljšanem občutku v desnem kolenu. Izpostavil je, da se mu je povrnila samozavest pri izvajanju vseh vrst gibanja. Občuten napredek v telesni pripravljenosti in funkcionalni stabilnosti so potrdili tudi obremenitveni testi.

Foto: Medicofit

Nestabilnost kolena je obvladljiva s celostnim pristopom

Priporočljivo je, da že ob prvih znakih pomanjkljive stabilnosti kolena obiščete strokovnjaka. Nestabilnost kolena lahko na dolgi rok povzroča nemalo težav, med katerimi izstopa predvsem osteoartroza.

Specializirana fizioterapevtska klinika Medicofit zagotavlja celosten in individualno prilagojen pristop k rehabilitaciji nestabilnosti kolena. S pomočjo strokovno vodenih vadbenih programov ter uporabe najsodobnejše diagnostične in terapevtske opreme omogočajo varno, postopno in učinkovito obnovo stabilnosti kolena.