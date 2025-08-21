Raay po škandalu: Teh stvari se ne rešuje pred očmi celotne države

Glasbenik in producent Aleš Vovk - Raay je v reviji Obrazi prvič obširneje spregovoril o tem, kaj sta z ženo Marjetko doživljala med javnim sporom z njuno nekdanjo varovanko Niko Zorjan.

"Verjetno je podobno pri ločitvah dolgoletnih partnerjev, ki so se ljubili, potem pa odtujili in se je nabralo kup očitkov na obeh straneh, a še vedno je nekje spomin na ljubezen," je spor z nekdanjo varovanko, pevko Niko Zorjan, v intervjuju za revijo Obrazi opisal Aleš Vovk - Raay, ki je tokrat prvič obširneje spregovoril o dogajanju, ki ga je spremljala cela Slovenija.

"Seveda se pri vsakem poslovnem sodelovanju zgodijo trenutki nezadovoljstva ali različnih pogledov," je dejal Raay, ki pa je prepričan, da bi se te stvari morale reševati med vpletenimi, "ne pa pred očmi celotne države".

"Oba z Marjetko sva bila zlomljena," je še povedal o doživljanju celotne afere. "Ne bi rad, da kdo misli, da igrava žrtvi. Ampak zaradi ene hitre poslovne odločitve si nisva zaslužila vsega, kar se je zgodilo."

Sta pa iz vsega potegnila tudi nekaj pozitivnega. Med osmimi novimi skladbami, ki jih nameravata predstaviti v kratkem, bo tudi ena, za katero je Marjetka besedilo napisala v noči, ko je prvič izbruhnil škandal. Kot je povedal Raay, pesem nosi "sporočilo, s katerim se lahko vsak poistoveti: napadi na spletu, v službi, šoli ali drugod, ko nekdo o tebi govori več, kot ve".