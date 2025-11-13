Glasbeni producent se je odločil za opazno preobrazbo in si občutno skrajšal lase.

Aleš Vovk - Raay je ta teden z ženo in glasbeno partnerko Marjetko gostoval na radiu Štajerski val. Radijski delavci so videoposnetke pogovora objavili tudi na družbenih omrežjih, v njih pa je presenetila nova Raayjeva podoba.

Aleš Vovk - Raay je dolga leta nosil prepoznavno pričesko z daljšimi lasmi, zdaj pa je svoje lase pristrigel povsem na kratko. Foto: posnetek zaslona/Instagram

Zakonca Vovk sta sicer na Štajerskem valu napovedala nastop na glasbenem dogodku Večer s prijatelji, ki bo čez teden dni v Podčetrtku. Za zdaj še ni znano, kdaj bosta spet priredila tudi kakšen samostojen koncert. Koncert na gradu Vurberk, napovedan za začetek septembra, sta za nedoločen čas preložila, dolgo napovedovana turneja Stožice, prihajava pa prav tako še nima uradno potrjenega termina.

Oglejte si še: