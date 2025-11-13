Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Aleš Vovk - Raay ni več videti tako

Maraaya, Aleš Vovk - Raay, Marjetka Vovk | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Glasbeni producent se je odločil za opazno preobrazbo in si občutno skrajšal lase.

Aleš Vovk - Raay je ta teden z ženo in glasbeno partnerko Marjetko gostoval na radiu Štajerski val. Radijski delavci so videoposnetke pogovora objavili tudi na družbenih omrežjih, v njih pa je presenetila nova Raayjeva podoba.

Aleš Vovk - Raay je dolga leta nosil prepoznavno pričesko z daljšimi lasmi, zdaj pa je svoje lase pristrigel povsem na kratko.

Zakonca Vovk sta sicer na Štajerskem valu napovedala nastop na glasbenem dogodku Večer s prijatelji, ki bo čez teden dni v Podčetrtku. Za zdaj še ni znano, kdaj bosta spet priredila tudi kakšen samostojen koncert. Koncert na gradu Vurberk, napovedan za začetek septembra, sta za nedoločen čas preložila, dolgo napovedovana turneja Stožice, prihajava pa prav tako še nima uradno potrjenega termina.

