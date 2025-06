Maraaya nastopila prvič po javnem sporu, takšen je bil odziv njune publike

Zakonca Aleš in Marjetka Vovk, ki ustvarjata v duetu Maraaya, sta prvič po javnem sporu z nekdanjo varovanko Niko Zorjan pretekli konec tedna spet stopila pred svojo publiko in nastopila na koncertu v Ormožu v tamkajšnji Grajski pristavi. Kot sta zapisala, sta bila nad odzivom občinstva navdušena.

"Glasba združuje. Glasba odpira srca. Glasba zdravi in pove več kot tisoč besed. Včeraj v Ormožu: ljubezen, toplina, odprta srca in nasmejani obrazi. Iz globine srca vam hvala za vse to. Ta večer gre v najin album najlepših spominov," sta na svojih družbenih profilih dan po petkovem koncertu v Ormožu zapisala zakonca Maraaya, Aleš (Raay) in Marjetka Vovk.

"To se je zgodilo včeraj na najinem prvem koncertu po zaključeni pomladni turneji. Hvala, Ormož!" sta še zapisala člana dueta Maraaya.

Poglejte si odseke iz koncerta:

Zahvalila sta se tudi svojima posebnima gostoma na koncertu, zmagovalcu zadnje sezone Slovenija ima talent Domnu Kljunu in pevki Evi Brumen Košar, da sta bila del njunega nastopa. Pevca sta z duetom izvedla nekaj pesmi.

V začetku meseca sta obe strani, Raay in Marjetka Vovk ter njuna nekdanja varovanka Nika Zorjan, sporazumno končali javni spor z zunajsodno poravnavo in daleč od oči javnosti. Trenutno vsi glasbeniki nadaljujejo s svojimi glasbenimi projekti, tako je tudi Zorjan pred kratkim že nastopila na svojem koncertu v okviru dogodka TrojicaFest.

Oglejte si še: