Tokratni gost Spotkasta z Evo ima zelo prepoznaven glas, ki ga pozna več generacij. Je energičen, iskriv in vedno malo uporniški – to je Vili Resnik. Že več kot tri desetletja piše glasbeno zgodbo, ki se dotika src poslušalcev, za seboj pa ima tudi zelo razgibano življenjsko zgodbo in poglede na svet, ki jih deli brez olepšavanja, kar lahko slišite tudi v Spotkastu.

Prav zdaj Vili Resnik predstavlja svojo novo pesem, ki v sebi nosi nekaj svežega, a hkrati globoko iskrenega. "Zate zvezda gori je pesem, ki morda marsikoga spominja na pesmi iz 90. let. Ko sem prinesel domov demo posnetek, je moja Tamara rekla, ali res ne znam drugače in da res ni dobro, jaz pa sem v trmi vztrajal pri svojem. Potem pa sem čez nekaj dni premislil in sem upošteval njene nasvete in ko smo posneli, smo bili vsi zadovoljni. Kljub temu da me je bilo morda malo strah, kako bodo ljudje sprejeli vse te kitare, a jim je všeč, odziv je fantastičen."

Žena podpira vse vogale hiše

Tamara je ob njem že 20 let in kot poudarja sam, bi brez nje težko, saj ona podpira doma vse vogale hiše. Tudi glede otrok je večkrat tako, da ko Vili ne ve, kaj bi naj naredil ali rekel, se vedno po pomoč zateče k njej. Biti partnerica glasbenika zagotovo ni najlažje in seveda je tudi z njene strani prisotnega veliko odrekanja. "Velikokrat mi reče, ali bomo mi sploh kam šli. Oni bi seveda v nedeljo radi kam šli, jaz pa sem navadno tako zelo utrujen, da se moram večkrat prav prisiliti in seveda gremo, a verjamem, da bi si želeli tega še več."

Tudi sicer v odnosu priznava, da je hitre jeze in da ko ima dovolj, se raje umakne, čeprav ve, da to ni dobro. Ampak tudi zaradi tega je srečen, da je ob njem Tamara, ki ga velikokrat usmerja in mu skoraj da navodila, kako naj se odzove ob določenih vzgojnih izzivih. "Če se bomo vedno samo kontrolirali, bo življenje zelo kratko. Treba je uživati v trenutku, v katerem si, ker ne veš, kaj te čaka", pravi Vili Resnik. Foto: Liam Toni Šironjič

Pop Designu bo vedno hvaležen

Vili Resnik v Spotkastu ni skrival navdušenja nad življenjem, ki so ga živeli v obdobju največje priljubljenosti s skupino Pop Design. Vedno jim bo hvaležen za vse, kar so skupaj doživeli, in se ob tem z grenkobo v glasu spominja tudi tistih manj lepih trenutkov in sporov, ki so bili med skupino in potem pevcem Miranom Rudanom. Danes imajo vsi normalne odnose, čeprav priznava, da je bil tudi on kdaj nepošten in da tudi on ni nedolžen.

"Kot večkrat rečem, v življenju pridejo tudi plačila in jaz sem zaradi svojih nepoštenosti moral tudi plačati in to sprejmem. Ampak danes mislim, da sem vse izplačal. Tudi zaradi tega sem se ločil in še vedno priznam, da sem kdaj zavisten nekomu, ki ima uspešnico. Lahko me zaradi tega obsojate, ampak sem iskren. Ko sem šel na samostojno pot, sem bil vesel, da skupini Pop Design ni šlo dobro. Je to prav? Ni, ampak tak sem."

Neiskrenost ga strašno boli in moti

V glasbenem svetu je po mnenju nekaterih mnogo neiskrenih prijateljstev in poznanstev. Veliko je dobrikanja in to je tisto, kar pevca še vedno neizmerno zaboli. "Ko sem začel glasbeno kariero, sem imel globoko spoštovanje do starejših glasbenih kolegov. To so bili zame legende. Ti mladi so pa to popolnoma izgubili. Prideš nekam na nastop, ga pozdraviš, on pa niti ne odzravi, ker on je zvezda. Ta neiskrenost me zelo moti in se velikokrat jezen. Veliko je preračunljivosti in neiskrenosti. In če je to način življenja glasbenikov, dobro, ampak jaz tega ne bom sprejel."

Vili se še kako dobro spominja časov, ko je hrepenel po tem, da bi bil prepoznaven, da bi stal na odru, pa so mnogi o tem dvomili in bili nasprotnega mnenja. Verjel sem vase. Verjel sem, da mi bo uspelo, da sem drugačen, za marsikoga morda malo nor, ampak nikoli nisem dvomil. Vedel sem, da sem nenormalen, in vedel sem, da bom ljudi s to nenormalnostjo pregovoril. To je pač posebna energija, za katero vem, da jo imam, in vem, da je ljudem všeč."

"Slovenci radi rečemo, pusti, saj je brezveze, raje bodi tiho. Zato smo pa tam, kjer smo," pravi Vili. Foto: Liam Toni Šironjič

V Cvetličarni pripravlja praznovanje 30-letnice kariere

Letošnje leto pa je za karizmatičnega pevca zelo pomembno. Poleg vseh zasebnih zabav, kjer z velikim veseljem nastopa in se druži s svojimi oboževalci, se počasi pripravlja na praznovanje svojega jubileja, 30 let samostojne glasbene kariere. V ta namen organizira veliki jubilejni koncert v Cvetličarni in že zdaj se veseli vsakega, ki bo prišel 14. 11. praznovat z njim in s številnimi gosti. "Ne bom jih razkrival, da ne bodo ljudje rekli, da jih omenjam samo zato, da napolnim dvorano. Verjamem, da bo to en res fantastičen večer, in pridite tudi vi, da se skupaj spomnimo vseh legendarnih pesmi."

"Ko si na tleh", "Ne bom ti lagal", "Naj bogovi slišijo", "Potepuh", "Pokliči me nocoj" in mnoge druge, ki so skozi leta postale stalnica slovenskega glasbenega prostora, bodo slišane tudi v Cvetličarni. Vili pa ob tem napoveduje večer, poln čustev, rock energije, presenečenj in predvsem – pristne povezanosti z občinstvom.