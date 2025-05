Njena drugačnost in ekstravagantnost se kažeta na vseh področjih. Seveda to ne pomeni, da je tudi zasebno vedno popolnoma naličena in urejena do najmanjše podrobnosti, a vseeno jo brez ličil vidimo redko. Ta urejenost, ličenje, urejanje pričeske in podobne stvari, so ji v veliko veselje, čeprav se partner občasno pritožuje, da jo mora vedno čakati.

Njena največja ljubezen je petje. Foto: Jan Lukanović

"Veliko časa preživiva skupaj tako, da jeva"

"On me kar naprej priganja in to mi gre res na živce, ker sem si jaz izračunala na minuto natančno, koliko časa potrebujem, da se uredim in naličim, zato nikakor ne bom šla minuto prej od knjige, če pa vem, koliko časa potrebujem," v smehu razlaga pevka in o partnerju, s katerim sta skupaj šest let, govori v presežkih. Skupaj najraje preizkušata različno kulinariko: "Veliko kuhava in veliko jeva, čeprav se ne vidi."

Partner ji pomaga tudi pri scenah na koncertih in videospotih. "On mi vedno dela scenografijo in imam res veliko srečo, da v življenju počne to, kar počne, in da lahko uresničuje more nore ideje. Lani, ko sem imela koncert v Linhartovi dvorani, mi je na oder pripeljal ogromno drevo, tono peska sem potrebovala za snemanje videospota. Res pa je, da se zaradi tega velikokrat tudi kregava, ampak sem vseeno zelo vesela, da sva skupaj v tem kreativnem procesu."

"V osnovni šoli je bilo veliko 'bullyjinga', ampak bila sem zelo borbena," je povedala Raiven. Foto: Jan Lukanović

Obdobje osnovne šole je bilo grozljivo

Že kot deklica se je rada lepo oblačila in se izražala skozi glasbo. Na osnovno šolo nima najlepših spominov, to obdobje opisuje celo kot grozljivo. Ni bila namreč med popularnimi deklicami, kot jih opisuje sama. Priznava, da si nikoli več ne bi želela biti stara deset, enajst ali dvanajst let. Šele v srednji šoli se je vse to spremenilo, ko je našla svoje ljudi, svojo družbo, in ko je bila na akademiji med ljudmi, ki so gojili enako strast do glasbe.

Harfo igra od šestega leta in mnogi mislijo, da je to njena prva in največja ljubezen, a priznava da ni tako. Največja ljubezen je petje. K temu dodaja ustvarjanje, saj je avtorica besedil in glasbe. Prej bi se opisala kot to kot pa instrumentalistko, čeprav se je seveda prek harfe lahko izražala in bi jo lahko prej povezala z opernim petjem kot pa z njeno glasbeno potjo, ki je stran od akademije.

"Vsak ima mnenje. Včasih je bolje biti tiho." Foto: Jan Lukanović

Zaveda se, da ustvarja glasbo, ki ni na prvo žogo, in v resnici ji je najpomembneje, da je to glasba, ki je všeč njej. Poudarja tudi, da nikoli ne bo imela množičnega občinstva, ker njeno ustvarjanje ni takšno, da bi pritegnila množico ljudi, a je vseeno izredno ponosna na vse svoje oboževalce, ki ji sledijo in ki pridejo na njene nastope – in teh je v resnici vedno več. Na njeno prepoznavnost in priljubljenost je zagotovo vplivala tudi Evrovizija, na kateri je nastopila s skladbo Veronika in je pustila močan vtis med oboževalci Evrovizije.

V času Evrovizije je bila obremenjena z mnenji z vseh strani

Družina ji stoji ob strani od samega začetka. Vsi člani družine so včasih kritični do njenega pojavljanja v medijih ali na nastopih, kljub temu pa je sama do sebe najbolj kritična, celo preveč. "Ta moj perfekcionizem res ni dober. Je pa to nekaj, kar sem skozi svoj proces psihoterapije in študija psihoanalize ozavestila in se trudim, da sem do sebe bolj sočutna, pa tudi do drugih. Spomnim se, kako sem bila v času Evrovizije obremenjena z mnenji drugih ljudi z vseh strani, a sem potem znala to prav izklopiti, hvala bogu."

Raiven bo 25. oktobra pripravila veliki koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Foto: Jan Lukanović

Psihoterapija ji je dala ogromno. "Imam to srečo, da imam okoli sebe ljudi, ki so v procesu terapije, jaz pa sem videla, kako velike spremembe so dosegali. Tudi to je bil eden od razlogov, da sem se odločila za ta študij, čeprav se ne vidim v resnici kot terapevtka."

V tokratnem pogovoru lahko izveste tudi, kakšen neobičajen hobi ima pevka, kakšna je povezava med njo in pevko Senidah in kaj vse Raiven pripravlja v tem letu.