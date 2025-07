Žiga Papež, mlad Slovenec s sladkorno boleznijo tipa 1, se konec avgusta podaja na izjemen podvig: peš bo prehodil celotno Slovensko planinsko pot, od Pohorja do Ankarana, in s tem ne le premikal svojih telesnih meja, temveč tudi osveščal o življenju s kronično boleznijo. Njegov cilj pa ni le fizični dosežek – temveč globoko osebno sporočilo: biti bolan ne pomeni biti nemočen. V nedavnem pogovoru v okviru Spodkasta z Evo smo z Žigo odkrivali njegovo življenjsko zgodbo, ki se je začela z diagnozo sladkorne bolezni že v zgodnjem otroštvu. S svojo odprtostjo in pozitivno naravnanostjo je pokazal, da sladkorna bolezen, čeprav zahteva veliko prilagajanja, ne pomeni konec sanj, izzivov ali aktivnega življenja.

Žiga je sladkorno bolezen dobil kot otrok, v obdobju, ko večina sovrstnikov ne razmišlja še niti o osnovni skrbi za telo. Namesto brezskrbnih dni so ga čakali redno merjenje krvnega sladkorja, prilagajanje prehrane, stalna pozornost. A prav ta zgodnja odgovornost ga je oblikovala v osebo, ki je danes izjemno usklajena s svojim telesom.

"Velikokrat me vprašajo, ali me sladkorna omejuje. Moj odgovor je – ne. Morda me usmerja, morda mi daje okvir, ampak predvsem me uči, kako poslušati sebe in svoje telo," je povedal v pogovoru.

Sladkorna bolezen me ne omejuje, pravi Žiga Papež. Foto: Jan Lukanović

V pogovoru je odkrito spregovoril o obdobju, ko so izvedeli za diagnozo. Star je bil deset let in zelo dobro se spominja dneva, ko sta po tem, ko je zjutraj obiskal zdravnika, v šolo prišla oba starša. "Takrat sem vedel, da je nekaj narobe z mojim zdravjem ali pa sem nekaj zelo narobe naredil." Obujal je tudi spomine na kasnejše obdobje, kako je včasih pred dekleti želel skriti dejstvo, da ima sladkorno bolezen, in s kakšnimi izzivi se je srečeval. Predvsem zaradi tega si danes želi pomagati mladim, da bi jim bilo vsaj malo lažje na tej poti in da bi začutili, da imajo nekoga, na kogar se lahko obrnejo po nasvet ali pomoč. V svoji mladosti je to zelo pogrešal.

Planinski podvig z globljim sporočilom

Projekt, ki ga Žiga načrtuje za konec avgusta, presega zgolj športni izziv. Slovenska planinska pot, ki se razteza od Maribora (oziroma Pohorja) do Ankarana, vključuje več kot 600 kilometrov poti, na stotine ur hoje in številne vzpone na slovenske vrhove. A za Žigo ta pot pomeni še nekaj več – simbolno pot, na kateri bo preizkušal svojo mejo vzdržljivosti in istočasno osveščal o življenju s sladkorno boleznijo.

"Ne želim, da ljudje slišijo samo o tem, kako težko je. Želim, da vidijo, da je mogoče – da lahko živimo aktivno, športno, svobodno. Da bolezen ne definira naše identitete."

"Bolezen ne definira naše identitete." Foto: Jan Lukanović

Poleg osebnega cilja je Žiga v projekt vključil tudi družbeno noto: z njim želi opozoriti na pomen gibanja, preventive, zdravega odnosa do telesa in duha – tako za sladkorne bolnike kot za širšo populacijo.

"Sladkorna ni nekaj, česar se moramo bati"

Ena izmed osrednjih tem pogovora je bila tudi odnos družbe do kroničnih bolezni, zlasti pri mladih. Žiga opozarja, da pogosto kronične bolezni, kot je sladkorna, niso vidne navzven, zato jih okolica hitro spregleda – ali pa preveč pomiluje. Sam si želi, da bi bil pogovor o takih izzivih bolj odprt, realen, brez stigme.

"Pomembno je, da se o teh stvareh pogovarjamo – ne s strahom, ampak z razumevanjem. Sladkorna bolezen ni nekaj, česar se moramo bati ali kar moramo skrivati. Je del mene, a ne vse, kar sem." Tudi zaradi tega ustvarja različne vsebine na socialnih omrežjih pod imenom Sladek Lajf, kjer želi pomagati predvsem mladim z enako diagnozo in njihovim staršem. Ob tem pa večkrat razbija mite, ki krožijo o bolezni ali o prehrani, ki je primerna za diabetike.

Žiga Papež bo poskušal kot prvi človek s sladkorno boleznijo tipa 1 sam, brez ekipe in z vso opremo na hrbtu v rekordnem času prehoditi več kot 616 kilometrov dolgo Slovensko planinsko pot – od Maribora do Ankarana. V samo 18 dneh. Foto: Jan Lukanović

Veliki izziv bomo spremljali tudi na Siol.net

Njegov pohod po planinski poti bo mogoče spremljati v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev na Siol.net, glavnemu medijskem partnerju projekta. Njegova zgodba ponuja redko iskren, motivacijski in predvsem človeški vpogled v življenje z diagnozo, ki za mnoge pomeni izziv – a za Žigo tudi priložnost za rast.

Sladka slovenska transverzala je dobrodelni projekt in vzdržljivostni izziv Žige Papeža, prvega sladkornega bolnika v Sloveniji, ki bo sam, brez ekipe, v 18 dneh prehodil 616 kilometrov dolgo Slovensko planinsko pot. Namen projekta je osveščanje o sladkorni bolezni in zbiranje sredstev za tabor otrok s sladkorno boleznijo tipa 1. Podvig, ki bo trajal od 24. avgusta do 10. septembra, bomo ekskluzivno spremljali na Siol.net.